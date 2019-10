ASHİB’den yeni pazarlara erişim hamlesi Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, 27 ihracatçı firmanın temsilcisine uluslararası ticarette istihbarat eğitimi verildi

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) tarafından, dış pazarlarda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 5 ildeki 27 ihracatçı firmanın temsilcisine Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile uluslararası ticarette istihbarat eğitimi verildi. ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, “Sektörümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek, sektörel ticaret heyeti, fuar katılımı, alım heyeti gibi etkinliklerle yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz” dedi.

ASHİB’in Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörünün Uluslararası Pazarlarda Sürdürülebilirliğinin Sağlanması isimli urge projesi kapsamındaki Uluslararası Ticarette İstihbarat Eğitimi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) hizmet binasında gerçekleştirildi. ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz’ın evsahipliği yaptığı etkinlikte Adana, Mersin, Kayseri, Hatay ve Konya’da faaliyet gösteren 27 ihracatçı firma temsilcisi, uluslararası ticarette istihbarat konusunda detaylı bilgilendirildi.



"Yeni pazarlara açılmak zorundayız"

Seminerin açılışında konuşan ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü’nün geçen yıl ülke genelinde 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, ASHİB’in payının ise 355 milyon dolar katkı verdiğini belirtti. Yamanyılmaz, uygulamaya koydukları Uluslararası Pazarlarda Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi’nde sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek, sektörel ticaret heyeti, fuar katılımı, alım heyeti gibi etkinliklerle yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sektörün ana pazarı olan Irak’taki istikrarsızlıklar nedeniyle yeni pazarlara açılmanın zorunlu gale geldiğini kaydeden Yamanyılmaz, “Bu projemizde Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcilerinin eğitim, danışmanlık gibi faaliyetlerle ihracat için temel bilgilerle donatılmasını, ihracat yapmakta olan firmaların ise almış oldukları eğitimle hem var olan ticari bağlantılarını güçlendirmelerini, hem de yeni bağlantılar kurmalarını amaçlıyoruz” dedi.



"2023 ihracat hedefi 3 milyar dolar"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’de 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirme hedefine koşar adım ilerlediklerini ifade eden Yamanyılmaz, “Ülkemizin ekonomik şartları göz önüne alındığında ihracatın temel kalkınma aracı olduğu aşikardır. Kalkınmayı hızlandırmamız için de ihracatımızı arttıracak faaliyetleri gerçekleştirmek zorundayız. Sektör ihracatında birliğimizin payını arttırmaya yönelik dünyadaki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve arge faaliyetlerini yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu eğitimde markalaşmaya destek verilmesini, var olan algının güçlendirilmesini, firmalar arasında kümelenme ve işbirliğinin artırılmasını, ortak yurt dışı pazarlama ve sektörel organizasyonlara ağırlık verilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

