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Akdeniz’in genç tenisçilerinden 2 kupa, bir madalya

İHA

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde bulunan Tenis Kulübü öğrencileri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 13+ Yaş Tenis Turnuvası'nda 2 kupa ve bir madalya kazandı.

Akdeniz’in genç tenisçilerinden 2 kupa, bir madalya

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde bulunan Tenis Kulübü öğrencileri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 13+ Yaş Tenis Turnuvası’nda 2 kupa ve bir madalya kazandı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1920 ila 2627 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen turnuvaya 28 sporcu katıldı. Tenis turnuvasında Akdeniz Belediye Spor Kulübünün uzman Tenis Eğitmeni Cevdet Özdemirtaş’ın yetiştirdiği sporculardan Kahraman Gümüştekin 2’nci grup 1’incisi; Murat Korkmaz 1. Grup 2’ncisi, Selçuk Efe Soylar ise yine 2’nci grup 3’üncüsü olarak turnuvayı tamamladı. Akdenizli genç raketler, bu başarıyla birlikte turnuvadan 2 kupa ve 1 madalya ile ayrıldı. Akdeniz’in tenisçileri, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu tarafından birkaç ay önce düzenlenen turnuvalardan da önemli derecelerle dönmüştü.

“Sporun her dalını destekliyor, çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada; turnuvada madalya ve kupa kazanan tenis sporcularını ve Tenis Eğitmeni Özdemirtaş’ı tebrik etti. Sporun ve sporcunun daima yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Gültak, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı sokağın risklerinden korumak için üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceğiz. Çocuklarımıza yılın 12 ayı kesintisiz bir şekilde profesyonel tenis eğitmeni tarafından ücretsiz tenis kursu veriyor, geleceğin raketlerini yetiştiriyoruz. Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içinde yer alan tenis kortumuzda, bugün itibariyle 618 yaş aralığında 65 sporcumuzun katılımıyla ücretsiz tenis eğitimleri devam ediyor. Çocuklarımız ve gençlerimizin hem yaşam boyu sporlarını yapmalarına imkan sağlıyor hem de kort tenisini öğretip tenis kültürünü aşılıyoruz” dedi.
Yetiştirdiği tenis kursiyerlerinin kazandığı kupa ve madalyaların, elde ettiği başarıların kendisini çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade eden Eğitmen Özdemirtaş ise “Bugüne kadar sayısız başarılara imza atan Akdenizli tenis sporcusu gençlerimiz ve çocuklarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Turnuvasından da elleri boş dönmeyerek, başarılarına bir yenisini ekledi. Gençlerimize bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a ve Akdeniz Belediye Spor Kulübü yönetimine, sporcu gençlerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

MERSİN

31 Ekim 2019 Perşembe

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