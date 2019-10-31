Parklar ve refüjlerde hummalı çalışma

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başkan Vahap Seçer’in talimatı üzerine daha temiz ve daha yeşil bir Mersin için hummalı bir çalışma başlattı.

Geçen hafta sonunda Mersin merkezi gezerek refüj, kent estetiği ve peyzaj incelemesi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha temiz, estetik ve yeşili bol bir Mersin için ekiplere yapılacak çalışmaları anlatmıştı. Başkan Seçer’in talimatları üzerine harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, kentte doğubatı ve kuzeygüney aksında bulunan alanlarda çalışma titiz ve hummalı bir çalışma başlattı.



Ekipler toplam 32 araç ile tüm Mersin’de çalışma yürütüyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, budama, ilaçlama, su arıza, elektrik arıza, çim biçme, park, dikimbakım, genel işler ekibi ile 8 alanda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinin genelinde yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede kentin görüntüsünü değiştirmeye başladı. Ekipler, ağaç budama, ilaçlama, çim biçme, refüjlerde taş temizlemesi, ot temizliği, yaprak temizliği, toprak tesviye ve toprak takviye yapıyor. Aynı zamanda ağaç atıklarını temizleyerek, kentin temizlenmesini sağlıyor.

Ekipler tarafından özellikle Kültür Park, Atatürk Parkı, Metro Park ve Gazi Soner Baş Parkında, toplam 25 araç ve iş makinesi ile çalışmalar devam ediyor. Ekipler ayrıca tuvaletlerde de temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Teknik ekip ise belirlenen noktalarda su ve pano arıza çalışmaları yaparken, bir yandan da parçalanan damlamalar tamir ediliyor. Rutin temizlik ve sulama çalışmalarını da sürdüren ekipler, kenti baştan sona elden geçirecek.

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise 7 araç ve iş makinesi ile yol kenarlarındaki molozları, pislikleri temizliyor, hafriyatları ortadan kaldırıyor.



Başkan Seçer yeşil ağırlıklı bir Mersin istiyor

Başkan Seçer, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce turist ağırlayan, festivallere ev sahipliği yapan Mersin’i yeşili bol, kent estetiği ile örnek gösterilecek bir kent haline getireceklerini ifade etmiş ve gerekli tüm çalışmalar için düğmeye bastıklarını söylemişti. Bir yandan Peyzaj Master Planı çalışmaları sürerken bir yandan da rutin çalışmaları en üst kaliteye getirerek kentin görüntüsünü değiştireceklerini söyleyen Seçer, “Kentin estetiği, temizliği önemli. Caddelerin, refüjlerin düzeni, tertibi önemli. Bazı bölgelerde kaldırımlarda, bazı bölgelerde refüjlerde sorun var. Temizlik sorunu var. Vatandaşlarımızı daha temiz bir kentte yaşatalım. Onun için bazı yeni düzenlemeler getireceğiz. Kentin temiz olmasını önemsiyorum” dedi.

Mersinlilere ve Mersin’i ziyaret edenlere daha yeşil bir Mersin sunmak istediklerini, o yüzden sulama sistemlerinden peyzaj düzenlemelerine kadar çok kapsamlı bir alanda kapsamlı çalışmalar yapacaklarını ifade eden Seçer, “Yurttaşlarımıza daha yeşil bir görüntü sunmak istiyoruz. Parklardaki, refüjlerdeki bitki çeşitliliğine ve desenine bakıyoruz. Çok daha işlevsel, kullanılabilir sulama sistemleri sistemlerini uygulamayı düşünüyoruz. Kentin yeniden bir elden geçirilmeye ihtiyacı var. İhmal edilmiş, yeniden yapılması gereken, tamirata ihtiyacı olan yerler var. Bunları tespit ediyoruz” diye konuştu.

MERSİN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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