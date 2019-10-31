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Mezitli’de 51’inci koruluk açıldı

İHA

– Mezitli Belediyesi, ilçedeki koruluk sayısını 51'e çıkardı. Dünya Kardeşlik Bütünlüğü Kozmoz Evrensel Birleşim Derneği tarafından Vatan Caddesi üzerinde oluşturulan koruluğa 135 fidan dikilirken, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 4 yılda oluşturdukları 50 korulukta artık ağaçların büyüyerek çiçek açmaya başladıklarını söyledi.

Mezitli’de 51’inci koruluk açıldı

– Mezitli Belediyesi, ilçedeki koruluk sayısını 51’e çıkardı. Dünya Kardeşlik Bütünlüğü Kozmoz Evrensel Birleşim Derneği tarafından Vatan Caddesi üzerinde oluşturulan koruluğa 135 fidan dikilirken, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 4 yılda oluşturdukları 50 korulukta artık ağaçların büyüyerek çiçek açmaya başladıklarını söyledi.
Mezitli Belediyesince Vatan Caddesi üzerinde oluşturulan Dünya Kardeşlik Bütünlüğü Kozmoz Evrensel Birleşim Derneği Koruluğunun açılışı, Başkan Tarhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 3,5 dönümlük alanda jakaranda ve lavanta fidanlarının dikildiği koruluk, ilçedeki 51’inci koruluk oldu. Koruluğun açılışına Başkan Tarhan’ın yanı sıra meclis üyeleri, mahalle muhtarları, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tarhan, dernek üyeleri ile birlikte korulukta fidan dikti.
Açılışta konuşan Dernek Başkanı Emel Karaca, dünyada yaşayan herkesin tabiat ananın çocukları olduğunu ifade ederek, “Tabiatı koruduğumuz kadar insanız. Ağaca, hayvana, insana sahip çıkabilmek en büyük amacımız. Güzel Mersinimize 135 ağaç daha dikerek dünyamıza bir nebze de olsa minnet borcumuzu ödememize vesile olan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a çok teşekkür ederiz” dedi.
Daha yaşanabilir Mezitli için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tarhan da “Koruluğumuzu yaptığımız bölge otobana bağlanan Vatan Caddesi üzerinde çok değerli bir alan. Kısa bir dönem sonra TepeköyFındıkpınarı yolu da bu hat üzerinden işleyecek. Bunun doğal sonucu olarak da bölgede yapılaşma daha çok artacak. Koruluğumuz önlenemeyen betonlaşmanın içerisinde çok önemli bir işleve sahip olacak” diye konuştu.
Mezitli’nin merkezinde dünyada eşine az rastlanır biçimde 51 koruluk oluşturduklarına dikkat çeken Tarhan, “4 yıldır diktiğimiz 50 korulukta ağaçlar artık büyüdü ve çiçeklerini açar hale geldi. 51’inci koruluğumuzu da bugün açtık. Alan, atıl bir şekilde çok kötü şartlarda vatandaşların kullandığı yerdi. Biz hem o kötü görüntüyü önlemiş olduk hem de Mezitli’nin merkezinde yeni bir koruluğa daha sahip olduk. Jakarandayı egzoz gazını en iyi emen bitki olması nedeniyle çok önemsiyoruz. Dernek üyeleri isimlerinin yer aldığı, toplanıp bir araya gelebilecekleri önemli bir alana sahip oldular. Burayı dikmek kadar canlı tutmak ve yaşam alanı haline getirmek de önemli. Şenliklerinizi, etkinliklerinizi burada yapın” ifadelerini kullandı.

MERSİN

31 Ekim 2019 Perşembe

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