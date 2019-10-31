Bozyazı'da 'güvenli bisiklet kullanım' semineri

Mersin’in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünce, öğrencilere 'güvenli bisiklet kullanım' semineri verildi.

Bozyazı Ortaokulu bahçesinde düzenlenen toplantıda, Bozyazı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri görevlilerince, bisiklet kullananların trafik güvenliği konusunda daha fazla bilgilendirilerek bilinçlenmesi, sürücü ve yaya eğitimlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla polisler tarafından pratik olarak öğrencilere bisiklet kullanımı, yaya kuralları ve trafikte uyulması gereken kurallar, trafik işaretleri, araçların geçiş üstünlükleri, trafiğin unsurları anlatıldı.

Toplantıya katılan öğrencileri bisiklet ile okula gidip gelirken daha dikkatli olmaları konusunda uyaran polisler, bazı öğrencilerin bisikletlere farklı aparatlar taktığını, bunların tehlikeli olduğunu belirterek, örgencilere uyarılarda bulundu.

Görevliler, trafik güvenliği konusunda gerek öğrencilerin ve gerekse yetişkinlerin bilinçlendirilmesi için yıl boyunca her yaş grubuna yönelik eğitim amaçlı toplantılar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Eğitim sonunda öğrencilere trafik ile ilgili çeşitli broşür ve etiketler dağıtıldı.

MERSİN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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