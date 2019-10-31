Halk Kartlara paralar yüklendi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Halk Kart projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına paralar yüklendi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, başvuruların sürdüğünü belirterek, “Vatandaşlarımız bugün itibariyle internet sitemizde gördükleri bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatlarıyla hayata geçirilen Halk Kart projesi kapsamında, 10 binin üzerindeki başvuru arasında yapılan titiz incelemelerle ilk aşamada gerçek ihtiyaç sahibi 6 bin 800 civarındaki vatandaşın hesabına bugün paraların yüklendiği bildirildi.



“İlgili rakamları vatandaşlarımızın hesabına yatırdık”

Halk Kart ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökayaz, Halk Karta başvuruların sürdüğünü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam edeceklerini söyledi. Halk Karta sahip ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına bugün yükleme yapıldığını belirten Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki listede duyurulacak anlaşmalı noktalardan vatandaşların alışveriş yapabileceklerini söyledi. Gökayaz, “İlgili rakamları vatandaşlarımızın hesabına 31 Ekim tarihi itibariyle yatırdık. Şu ana kadar kartlarımızın 3’te 2’sini dağıtmış durumdayız ve bu dağıttığımız kartlara ilgili tutarları yatıracağız. Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde de şu ana kadar ilgili bankayla anlaşma yapmış olan bakkal ve marketlerin isimlerinin duyurusunu yapacağız. Vatandaşlarımız, internet sitemizde gördükleri bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecek” diye konuştu.



“Başvuruları ciddi bir titizlikle değerlendirdik”

Titiz çalışmalar sonucu 10 binin üzerindeki başvuru arasında puantaj sistemiyle gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini dile getiren Gökayaz, “Bu puantaj sistemine göre en dezavantajlı olan grupta rakam 160 TL şeklinde. Bu rakam 140 TL’ydi. Başkanımızın bu konuda aldığı kararla 160 TL’ye çıktı. Aynı şekilde diğer gruba göre daha az dezavantajlı olan grupta da rakam 70 TL’den 90 TL’ye çıkartıldı. Başvuruları ciddi bir titizlikle değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Halk Kartın uzun vadede ihtiyaç sahiplerinin yardımına yetişeceğini vurgulayan Gökayaz, şunları söyledi:

“Halk Kart ile ilgili başvuru süreci sonlanmış değil. Halk Kartın son başvuru tarihi de yok. Devamlılık arz eden bir çalışma olarak ortaya çıkıyor. Önümüzdeki süreçlerde Halk Kart ile ilgili başvuruları almaya devam edeceğiz. İncelemelerden sonra bu kartı almaya hak kazanan vatandaşlarımızın sayısı 6 bin 800 civarı. Fakat başkanımızın da bahsettiği bir rakam vardı; bu sayı 10 bine geldiği zaman da bu çalışmayı devam ettireceğiz.”



Yapılacak sözleşmeyle esnaf Halk Kart ağına dahil olabiliyor

Halk Kartın Mersin’deki bütün esnaf ve marketleri kapsayacak bir proje olduğunu kaydeden Gökayaz, proje ağına dahil olmak isteyen esnafı sözleşme yapmaya davet etti. Gökayaz, “Vakıfbank ile bir anlaşma yaptık. Bütün esnaf ve marketleri kapsayacak yeni bir sistem geliştirdik. Bölgemizde bulunan tüm bakkal ve marketler banka ile kendi aralarında bir sözleşme imzalıyor. Sözleşme imzaladıktan sonra bizim kartlarımız bu sözleşmeyi imzalayan tüm bakkal ve marketlerde geçerli oluyor. Buradaki önemli nokta şu, bu bakkal ve marketlerin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı olmaları gerekiyor. Özellikle Mersin’in ekonomik gelişimi açısından da bu konuyu önemli görüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresinde haftalık olarak güncellenecek listeyle sözleşmelerini tamamlayıp Halk Kart ağına dahil olacak esnaf ve marketler vatandaşlara duyurulacak.

MERSİN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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