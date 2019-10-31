Klinik Psikolog Kanat, kanser hastası yakınlarını uyardı

Klinik Psikolog Asena Kanat, kanser tanısı almış hastalara yaklaşım konusunda hasta yakınlarını uyardı. Hasta yakınlarının duygularını anlatmaktan çekinmemelerini isteyen Kanat, “Hastayı hayattan soyutlamayın. ‘Bunu da atlatırsın, kimin ne zaman öleceği belli olmaz belki ben de trafik kazası geçirip öleceğim, moralini iyi tutman lazım, senden daha kötüleri var’ gibi klişe cümleler kurmayın” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Asena Kanat, kanser tanısı almış hastalara yaklaşımın nasıl olması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler vererek, hasta yakınlarına uyarılarda bulundu. Kanat, yaptığı açıklamada, birçok kişinin hastalığın tanısı ve seyri sürecinde nasıl davranması gerektiğini bilmediğini ve bu bilinmezlik sürecinin beraberinde duygusal çatışmalar, anksiyete ve depresyon getirdiğini söyledi. Kanat, “Kronik hastalıklar içinde kanser tanısı almanın, kanser sözcüğünün oluşturduğu korku, kaygı, etiketlenme ve bunun gibi nedenlerle ayrı bir yeri vardır. Bu süreçte karmaşık tıbbi bilgiyi anlamaya çalışmak, zor tedavi kararlarını vermek ve kabul etmek, tedavinin yan etkileriyle başa çıkmak, hastalığın yinelenmesi korkusuyla yaşamak, hayat kalitesini derinden etkileyen durumlardır” diye konuştu.



"Duygularınızı anlatmaktan çekinmeyin"

Hasta yakınlarına önemli tavsiyelerde bulunan Klinik Psikolog Kanat, "Sizin duygularınızı dürüstlükle anlatıyor olmanız, hastanın da kendi duygularının farkına varmasını ve ifade etmesini sağlayacaktır. Hasta ağlamaya başladığında onu susturmaya çalışmayın veya öfkelendiğinde bunun normal bir süreç olduğunu ve onu anladığınızı mutlaka dile getirin. Hastayla duygusal olarak gereken yakınlığı kuramadığınızı fark ediyorsanız, hastanın duygularına ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız, fiziksel temas doğru bir seçim olacaktır. Hastayla fiziksel temas kurmak istediğinizde boğucu ve doğallıktan uzak olmayın, önce hastadan izin alın ve daha sonra, hastanın elini tutmaktan ona sarılmaktan çekinmeyin" ifadelerini kullandı.



"Klişe cümlelerden kaçının"

Hastaya herkesten duyduğu ve zaten bildiği cümleleri kurmaktan kaçınılması gerektiğini dile getiren Kanat, ‘Bunu da atlatırsın, kimin ne zaman öleceği belli olmaz belki ben de trafik kazası geçirip öleceğim, moralini iyi tutman lazım, senden daha kötüleri var’ gibi cümlelerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Kanat, bu cümlelerin hastalığı basit göstermediğini, sadece hastayı anlamadığınızı gösterdiğini belirtti.



"Hastayı hayattan soyutlamayın"

Kanser hastalarının, doktor ve hastanın fiziksel durumunun el verdiği ölçüde günlük işlerini aksatmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Kanat, şöyle devam etti: “Hastanın kişisel rollerinden kopmadan gündelik hayatına devam etmesine yardımcı olunmalıdır. Hastanın odası ayrılmamalı ve diğer kişilerle görüşmesi kısıtlanmamalıdır. Her duyduğunuz bilgiyi hastaya söylemeniz hastanın daha çok endişelenmesine ve öfkelenmesine sebep olacaktır. Doktorunuz dışında edindiğiniz bilgilerle hastanın kafasını karıştırmamalısınız.”

MERSİN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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