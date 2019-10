Başkan Gültak, vatandaşları kan vermeye çağırdı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Kızılay Haftası kapsamında, “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganıyla 81 ilde eşzamanlı düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılarak, vatandaşları kırmızı ve beyaz kan vermeye çağırdı.

Başkan Gültak, her yıl 29 Ekim4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ile AK Parti Mersin il ve merkez ilçe kadın kolları üyeleriyle birlikte Kızılay Kan Bağış Evini ziyaret etti. Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Mersin Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı, kan bağış evinde hafta içinde düzenli olarak vatandaşların kan bağışlarını kabul ettiklerini anlattı; Başkan Gültak ve kan bağışı yapacak olan konuklara teşekkür etti.



“Verdiğiniz bir ünite kan, belki bir can kurtaracak”

Başkan Gültak da yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı’nın ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, Kızılay Haftasını kutladı. Kan bağışının önemine dikkat çeken Gültak, “Kan bağışında bulunmak, kişinin kendi sağlığının korunmasında çok önemli. Vereceğiniz bir ünite kan, belki de bir can kurtaracak. Bir trafik kazası veya acil travmatik bir yaralanmada bazen kan hemen bulunamayabiliyor. Bundan dolayı Kızılay, çok önemli bir kuruluş; kurduğu kan bankaları ve bağış evleri sayesinde canların kurtulmasını sağlıyor. Bu kuruluşun kan bankasını devamlı taze tutması ve her gruptan kan bulundurması gerekiyor” dedi.



“Beyaz kan bağışı kampanyası başlatacağız”

Vatandaşları, kırmızı kanın yanı sıra özellikle beyaz kan vermeye davet eden Gültak, “Özellikle kan kanseri, lösemi ve diğer bazı kanser türlerinde beyaz kan, hastanın daha çabuk toparlamasını sağlıyor. Vatandaşlarımızdan, Kızılay Kan Bağış Evlerine beyaz kan bağışlamalarını da rica ediyorum. Ben de bir hafta sonra beyaz kan vermek için bağış evini tekrar ziyaret edeceğim. Bu yönde, Akdeniz Belediyesi olarak ülke çapında, ‘Ben Beyaz Kanımı Verdim, Sen De Ver’ çağrısıyla bir kampanya da başlatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Gültak’ın kan bağış evini ziyareti sırasında, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kutlu, Meclis Üyesi Aysel Mavioğlu Öner ve AK Parti Mersin il ve ilçelerden gelen kadınlar da kan bağışında bulundular.

