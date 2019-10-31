Toroslar Narenciye Festivali'ne hazır

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türkiye’nin ilk meyve giydirmeli festivali olan Mersin Narenciye Festivali’ne hazır.

13 Kasım tarihleri arasında 7.'si gerçekleşecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında, belediye hizmet binası önünde tanıtım etkinliği düzenlendi. Yerli ve yabancı dans gruplarının performanslarını sergiledikleri ve maymun, fil, aslan, motor ve portakal gibi birbirinden ilginç narenciye figürlerinin hazır bulunduğu etkinlikte görsel ziyafet sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliğinde belediye tarafından narenciye suyu da ikram edildi. Toroslar Belediyesi’nin de ana sponsorlarından olan festival Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Parkta gerçekleşecek. 3 gün sürecek festivalde konserler, yerli ve yabancı dans gruplarının performansları, onlarca şefin sunum yapacağı gastroshowlar, kortejler, su jeti ve flyboard şampiyonası gibi etkinlikler düzenlenecek. Festivalin son gününde de gün boyu gerçekleştirilecek yarışmayla Mersin Narenciye Festivali “flyboard şampiyonu” unvanına kavuşacak.

Mersin’de üretilen narenciyeyi dünyaya tanıtma hedefi taşıyan bu festivalin öneminden bahseden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Narenciye kenti Mersin’de böyle kapsamlı bir festivalin yapılıyor olması bizler için gurur verici. Festivalin yerelde kalmayıp uluslararası boyuta taşınıyor olması da kentimizin narenciyede marka bir şehir olduğunun ispatıdır. Aynı zamanda Mersin’deki tüm kurum ve kuruluşların destek verdiği bu festival kentin simgesi ve ortak paydası olmuştur. Üreticilerimizin de ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı yakalayacağı festival ile narenciyemiz ihracat noktasında yeni pazarlara açılma şansı da yakalayacak" dedi.

Yılmaz, her yıl şenlik havasında geçen festivalin bu yıl da amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesini temenni ederek, tüm vatandaşları festival alanındaki Toroslar Belediyesi standına davet etti.

MERSİN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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