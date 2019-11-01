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Kaya: "Ülke ekonomisine 3 milyar TL’lik katma değer sağlıyoruz"

İHA

Kaya: "Ülke ekonomisine 3 milyar TL’lik katma değer sağlıyoruz"

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, ülke ekonomisine yılda 3 milyar TL’lik katma değer sağladıklarını söyledi.
Murat Kaya, yaptığı açıklamada, Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Tarsus'un, coğrafi konumu itibarıyla binlerce yıldır ticaretin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edildiğini, Cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra 1926 yılında ilçedeki ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmek amacıyla kurulan Tarsus Ticaret Borsasının da hem bölgenin hem de Türkiye’nin önemli ticari aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi.
Borsa olarak günümüzde ülke ekonomisine 3 milyar TL’lik katma değer kazandırdıklarını belirten Kaya, “Tarsus için çalışıyor, Türkiye için üretiyoruz. 2019 yılındaki sloganımızla, Tarsus'un tarımsal ticarette merkez, tarımda ülkenin moderni ve modeli, tarıma dayalı sanayide yatırım cenneti olmasına, sadece Türkiye değil, dünya ölçeğinde işaret edilen bir cazibe ve marka kent olmasına katkı sağlamak hedefimizdir” dedi.
Tarsus’un sahip olduğu ticari kapasitesinin arttırılması için sürekli olarak yeni yatırımlar yaptıklarını, tarımsal üretime ve markalaşmaya destek olduklarını ifade eden Kaya, “1950 ve 1960’lı yıllarda kotasyonunda sadece arpa, buğday, susam ve pamuk tescili ile 2 bin 904 TL'lik işlem hacmindeki borsamızda bugün 46 çeşit kotasyon maddesi ile 3 milyar TL'lık işlem hacmi gerçekleştirilmektedir. 1976 yılına kadar 80 metrelik bir binada hizmet veren borsamız, 1976 dan 2014 yılına kadar 6 katlı binasından bugün hububat depoları, elektronik satış salonu, soğuk hava depoları ve 40 bin tonluk lisanslı depo yatırımı ile 30 dönümlük hizmet alanında Türkiye’de Kurulu 113 Ticaret Borsası içinde her geçen yıl işlem hacmi bakımından tescil kıymetlerinde artışlar göstermekte, günden güne çağın yeniliklerine uygun sistemler kurarak modern borsacılık yapma yolunda gayretlerini sürdürmektedir” diye konuştu.

MERSİN

01 Kasım 2019 Cuma

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