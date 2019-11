Mersin Kent Konseyi Başkanlığına Faik Burakgazi seçildi

Mersin Kent Konseyi’nin 20192021 dönemi genel kurul seçimlerinde, başkanlığa Faik Burakgazi seçildi.

Kongre Merkezindeki genel kurulda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Kent Konseyine bakışından bahsederken, "Başkanımızın isteği, belediyenin hiçbir organıyla bağı olmayan Kent Konseyinin kentin bütün problemlerini, sorunlarını çözmede kendi bileşenleriyle, yürütme kuruluyla, üyeleriyle sorunları bir bütün olarak değerlendirip, Büyükşehir Belediyesi ve kentin diğer kurumlarıyla birlikte çözüm yolunda demokratik hakkını ve kendi gücünü kullanarak, Mersin’in önündeki engelleri aşmak için bir çaba içinde olması gerektiğidir. Başkanımız bunu istiyor. Kent Konseyinin, belediye ile hiçbir bağı yok. Demokratik bir seçim olacak. Yürütmede görev almak, daha fazla katılmak, bu kentin değişimine ve gelişimine, kalkınmasına, problemlerinin asgariye indirilmesine katkı sunmak, yurttaşlık görevimi yapmak için Kent Konseyinin yürütmesinde görev almak istiyorum diyen her arkadaş, her grup kendi tercihiyle burada adaylığını açıklayabilir" dedi.

“Tüm birleşenlerle işbirliği içinde olacağız”

Mersin Kent Konseyi Başkanı olarak seçilen Faik Burakgazi ise kentin bütün bileşenleriyle işbirliği içerisinde olacaklarını vurgulayarak, “Ortaya çıkan iradeye sahip çıkacağız. Paylaşımcı, dayanışmacı bir anlayışı önceleyeceğiz. Biz her şeyi dinleyeceğiz, duyacağız. Antenlerimiz açık olacak. Kentin bütün taleplerini toplayıp masalarda değerlendireceğiz ve yaşama geçmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönem Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu da kendisini bu göreve layık gören üyelere teşekkürlerini sundu.

Mersin Kent Konseyi 20192021 dönemi yürütme kurulu şu isimlerden oluştu; "Faik Burakgazi, Veysel Topkaya, Cüneyt Durnaoğlu, Deniz Güler, Metin Ocak, Hakan Bozbey, Burak Seçkin, Zehra Korkmaz, Yusuf Değirmenci, Esra Şahin Burat, Cemil Galioğlu, Kemal Göksoy, Giray Atilla, Badegül Kaptan, Sedat Aydöner, Leyla Serin Kırık, Serkan Kayhan, Fatma Yakaryılmaz Belci, Önder Ataç, Ali Can ve Cemal Akbudak"

