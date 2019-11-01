Devletin narını çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde devlete ait arazide bulunan narları çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesi alanında bulunan ve devlet tarafından istimlak edilen alanda medyana geldi. Dün saat 22.00 sıralarında jandarmaya yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede araştırma yaptı. Ekipler, Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesi içerisinde Çağbaşı Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde bulunan ve devletin tasarrufunda bulunan nar bahçesindeki narları götüren plakasız bir traktörü durdurdu. Havalimanı çıkışında durdurulan traktörde 1 ton nar ele geçirildi. Olayla ilgili A.D.T. (45), S.E. (21) ve G.M. (21) adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

MERSİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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