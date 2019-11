Boccenin kalbi Mersin’de atacak Mersin, Dünya Kadınlar Bocce Kupası ve Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

– Dünya Kadınlar Bocce Kupası ve Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası, 29 Kasım tarihleri arasında Mersin’de yapılacak. Toroslar Bocce Salonu'nda 2 Kasım'da başlayacak Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'na 12 ülkeden 36 kadın sporcu, 6 Kasım'daki Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'na ise 23 ülkeden 120 sporcu katılacak.

Mersin, boccede dünyada ilklerin yaşanacağı dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İki ardışık şampiyona, ilk kotalı dünya büyükler şampiyonası ve Uluslararası Bocce Federasyonu Genel Kurulu olmak üzere üçlü bir organizasyonla boccenin kalbi Mersin’de atacak. 2 Kasım’da başlayacak ve iki gün sürecek Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nda 12 ülkeden 36 kadın sporcu mücadele edecek. 6 Kasım'da başlayacak ve 9 Kasım’da sona erecek olan Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'nda ise 23 ülkeden 120 sporcu yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği, Toroslar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Toroslar Bocce Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı, bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya, Uluslararası Bocce Federasyonu Genel Sekreteri Pascal Hernandez, Uluslararası Bocce Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Turnuva Direktörü Henry Eskalya ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen katıldı.



“İlklerin olduğu bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz”

Toplantıda, şampiyonalara ilişkin bir konuşma yapan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen, amatör spor branşlarının önemine değinerek, bu branşlara da sahip çıkılmasını istedi. Bu organizasyonun 2016’daki genel kurulda Fransa’ya verildiğini anımsatan Türkmen, ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Uluslararası Bocce Federasyonu'nun Türkiye’den destek istediğini ve kendilerinin de Türkiye’nin en nitelikle bocce tesisine sahip Mersin’de düzenlenmesine karar verdiklerini anlattı. Türkmen, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Toroslar Belediyesi ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gerekli her türlü desteği verdiğini vurguladı.

Şampiyona için bütün hazırlıkları tamamladıkları bilgisini veren Türkmen, “Mersin'de peş peşe yapılacak 2 organizasyon bir ilk olma niteliği taşıyor. Bu organizasyonlar daha önce ardışık yapılmamıştı. Ayrıca, Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası ilk kez kotalı bir biçimde yapılıyor. Dolayısıyla ilklerin olduğu bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz” dedi.



“Boccenin kalbi Mersin’de atacak”

Organizasyonla eş zamanlı olarak 8 Kasım’da Dünya Bocce Volo Federasyonu genel kurulunu da Mersin’de gerçekleştireceklerini söyleyen Türkmen, “Dolayısıyla hem iki ardışık şampiyona hem ilk kotalı dünya büyükler şampiyonası hem genel kurul, üçlü bir organizasyonla boccenin kalbi Mersin’de atacak dersek yerinde bir tanımlama yapmış oluruz” diye konuştu.



“Hedefimiz, şampiyonluk olacak”

Türkiye’nin boccede yeni olduğunu dile getiren Türkmen, federasyonun 2005 yılında kurulmasına karşın kısa sürede çok büyük işler başardıklarını söyledi. 2010 yılından itibaren uluslararası alanda başarılar elde ettiklerinin ve altın madalyalar aldıklarının altını çizen Türkmen, “Artık dünya boccesinde başa güreşen ülkelerden biriyiz. Kadınlar Dünya Kupası'nda seri başıyız. Dolayısıyla hedefimiz şampiyonluk olacak. Erkekler Dünya Şampiyonluğu'nda da amacımız şampiyonluk ama bu olmazsa da kürsüde kendimize yer bulacağımıza inanıyoruz. İnşallah İstiklal Marşımızı Mersin’den tüm dünyaya dinleteceğiz” ifadelerini kullandı.



Hernandez: “Katkı veren herkese teşekkür ediyoruz”

Uluslararası Bocce Federasyonu Genel Sekreteri Hernandez de Mersin’de iki ayrı organizasyon gerçekleştirileceğini ifade ederek, katkı veren herkese teşekkür etti. 2013’te Mersin’de çok başarı bir Akdeniz Oyunları yapıldığına işaret eden Hernandez, şimdi de bocce için Mersin’de bulunmaktan çok memnun olduklarını vurguladı. Mersin’de bir başka tarihi olayın daha yaşanacağını ve 8 Kasım’da Uluslararası Bocce Volo Federasyonu Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceğini kaydeden Hernandez, Uluslararası Federasyon Başkanı'nın da bu akşam Mersin’e geleceğini bildirdi.



Eskalya: “Dünyanın en iyi takımları yarışacak”

Uluslararası Bocce Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Turnuva Direktörü Eskalya ise katılan tüm ülkeler için başarılı bir yarışma diledi. Mersin’de 2013’te gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nın, üst düzey bir organizasyon olarak hafızalarından silinmediğini belirten Eskalya, oyunların ardından Toroslar Bocce Salonu'na büyük bir yatırım yapılmasından da büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı. Böyle bir tesiste başarılı bir şampiyona dileyen Eskalya, şunları söyledi:

“İlki geçen yıl Fransa’da yapılan Dünya Kadınlar Bocce Kupası, ikinci kez Mersin’de yapılıyor. Dünya Kadınlar Bocce Kupası'na 12 ülke katılıyor. Organizasyonda dünyanın en iyi takımları yarışacak. Kotalı bir yarışma olacak. Aynı şey Erkekler Dünya Şampiyonası için de geçerli. İlk kez boccede büyükler kategorisinde erkeklerde her bir kategoride kıta şampiyonalarında en iyi dereceleri elde eden ilk 16 takım yarışacak. Kotalı bir yarışma olacağından burada kalitesi yüksek müsabakalar izlemeyi umuyoruz.”

Milli sporcular 2019 dünya 3’üncüsü Mehmet Can Yakın ve 2018 dünya şampiyonu İnci Ece Öztürk de şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ise Mersin’de önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarını belirterek, Toroslar Bocce Salonu'nu sıfıra yakın bir şekilde yeniden hazırlayarak dünya standartlarında bir tesis haline getirdiklerini söyledi. Kaymaz, tüm sporculara başarılar diledi.

Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Adnan Baş da belediye olarak kurdukları spor kulüplerindeki sporcuların Türkiye’yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ettiklerini dile getirdi. Baş, “Geçtiğimiz aylarda İtalya’da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda Toroslar Belediyesi Bocce Takımı oyuncusu milli sporcumuz Mehmet Can Yakın, dünya 3’üncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’ın talimatıyla spora verdiğimiz destekler; başarı olarak geri dönüyor. Kazanılan her başarı bizleri mutlu ediyor. Yapılacak bu iki şampiyonada da hedefimiz, ev sahibi ülke olarak dünya şampiyonu olmaktır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

