Emekliye ayrılan Prof. Dr. Halil Kumbur Mersin Üniversitesi'ne veda etti

Emekliye ayrılan Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kumbur için tören düzenlendi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonunda düzenlenen törene MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, protokol üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilciler, akademik ve idari personel katıldı.

MEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlileri Türkol Çankaya ve İrem Yunkuş tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Fatih Kara, ”Emeklilik bir insanın yaşamındaki en önemli günlerden biridir. Sevgiler paylaştıkça artar, hüzünler paylaştıkça azalır. Biz de burada Prof. Dr. Halil Kumbur hocamızın sevincini paylaşmak adına toplanmış bulunmaktayız. Kendisine Türkiye'nin en saygın kurumlarından biri olan Mersin Üniversitesi'ne sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Halil Kumbur ise 1952 yılında Erdemli'de doğduğunu belirterek, "Önce ailem ve sonra devletimin yardımıyla okudum ve bugünlere geldim. Hiçbir zaman ulusal çizgimizden ve ulusal değerlerimizden ödün vermedim. Hizmet hayatım boyunca devletime ve milletime hep layık olmaya çalıştım. Başta Mühendislik Fakültesi olmak üzere bana göstermiş olduğunuz ilgiye ve sevgiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapmış olduğu hizmetler anısına MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından Prof. Dr. Halil Kumbur’a plaket, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Fatih Kara tarafından da çiçek takdim edildi.

Törende ayrıca Kumbur'un hayatından kesitlerin sunulduğu sinevizyon gösterisi de yer aldı.

MERSİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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