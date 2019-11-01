22 suçtan aranıyordu, kontrol noktasında yakalandı (2)- Yeniden

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 22 suçtan arama kaydı olan A.G. (47), yol kontrolünde, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece 10 dosyadan tutuklandı.

Tarsus Jandarma Komutanlığı'nın yol kontrolü ve arama uygulamasında, otomobil sürücüsü A.G. durduruldu. A.G.'nin yapılan sorgulamada; 19 'dolandırıcılık', 2 'resmi belgede sahtecilik', 1 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' olmak üzere toplam 22 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.G., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



MERSİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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