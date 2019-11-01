Kanser hastası İrem, Fenerbahçeli futbolcularla buluştu, mutluluktan ağladı

– Mersin’de kanser hastası 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar’ın hayali gerçek oldu. Mersin Stadında Tarsus İdmanyurduFenerbahçe kupa maçının ardından Fenerbahçeli futbolcularla bir araya gelen genç kız, mutluluktan ağladı.

Mersin’in Kargıpınarı Mahallesi’nde ikamet eden ve son birkaç yıldır nörofibromatozis yani sinir sisteminde kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri hastalıklarıyla mücadele eden 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, Fenerbahçe’nin, Mersin Stadında Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı maça gitmek istedi. Ağır bir tedavi sürecinden geçen İrem’in maça gitmek istediğini duyan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Maç günü araçla evinden alınan İrem, Fenerbahçe formasını giyerek, koltuk değneğiyle de olsa stada giderek tribündeki yerini aldı.



Futbolcularla buluştu, gözyaşlarını tutamadı

Maç boyunca büyük heyecan yaşayan ve çektiği sıkıntıları bir nebze de olsa unutan İrem, yine Büyükşehir Belediyesi personelinin girişimleriyle maç sonrası Fenerbahçe kafilesinin bulunduğu koridora götürüldü. İrem, burada başta Teknik Direktör Ersun Yanal olmak üzere Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Alper Potuk ve diğer futbolcularla buluştu. Mutluluktan gözyaşlarını tutamayan İrem, Fenerbahçe TV’ye de röportaj vererek, mutluluğunu paylaştı.

Defalarca ameliyat masasına yatan, ağır bir tedavi süreci geçiren ve sağ bacağını kaybetme riski bulunan İrem Ayyüce Çınar, talebini olumlu bir şekilde karşılayarak stada gitmesine ve Fenerbahçeli oyuncularla bir araya gelmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’e teşekkür etti.

MERSİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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