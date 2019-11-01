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Mersin Narenciye Festivali’ne hazır 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali yarın ...

İHA

Bu yıl 7.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali yarın başlıyor. Festival için yabancı ülkelerden gelen dans grupları, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde gösteri yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu gösterilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Narenciye Festivali’ne hazır 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali yarın başlıyor Festival için yabancı ülkelerden gelen dans grupları, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde gösteri yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu gösterilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Bu yıl 7.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali yarın başlıyor. Festival için yabancı ülkelerden gelen dans grupları, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde gösteri yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu gösterilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mersin’de üretilen narenciye ürünlerini bütün dünyaya tanıtmak, narenciye meyvelerinin tüketiminin yanı sıra marka değerini arttırmak amacıyla bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, yarın başlıyor. Kentte, 23 Kasım tarihlerinde merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleştirilecek festivalin heyecanı yaşanırken, hazırlıklar da tamamlandı. Festivalde bu yıl 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı yer alacak. Festival tanıtım korteji de şehir turuna devam ediyor. Narenciye ürünleriyle oluşturulan ve birbirinden renkli figürleri taşıyan konvoy ve dans grupları, gösterilerine Atatürk Caddesi üzerinde devam etti. Dans gruplarının gösterileri eşliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüyüş yapan kortej, renkli görüntüler oluşturdu. Belediye binası önünde her ülkeden gelen dans grupları kısa gösteriler sunarken, büyük beğeni topladı. Özellikle Meksika ve Azerbaycan'dan gelen dans grupları büyük alkış alırken, vatandaşlar da gösterilere yoğun ilgi gösterdi.
Festival yarın saat 11.00’de yapılacak açılış konuşmaları ve kortej yürüyüşüyle başlayacak.

MERSİN

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:08
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