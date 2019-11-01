Emniyetten festival alanı için park uyarısı

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Mersin Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Narenciye Festivali nedeniyle araç sürücülerini festival alanı bölgesine araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentte 13 Kasım tarihlerine arasında narenciye festivali gerçekleştirileceği hatırlatılarak, "Festival ile ilgili alınacak trafik tedbirleri kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı, PTT alt kavşağı ile Babil ışıklı alt kavşağı arasında, 1 Kasım Cuma günü saat 22.00’den festival etkinlikleri sona erinceye kadar belirtilen alana araçların park edilmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde araçlar güvenlik açısından çekici marifetiyle otoparka kaldırılacaktır" denildi.

MERSİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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