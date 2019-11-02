Şehit babasının evine piknik tüpüyle saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

Mersin'de şehit babasının evine piknik tüpü ile saldırı girişiminde bulundukları ve 2 otomobili benzin dökerek kundakladıkları belirlen örgüt yandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gece şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası Şevket Aslan'ın ikametinin önüne, alttaki yanar vaziyette üst üste 2 piknik tüpünün bırakılması ve Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 2 aracın benzin dökülerek kundaklanması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, kitap, yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsın arandığı bildirildi.

MERSİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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