Mersin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

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MERSİN'de, 2 aracın kundaklama şüphelisi olarak terör örgütü PKK yandaşı 9 kişi gözaltına alındı.

Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 2 aracın dün gece benzin dökülerek kundaklanmaya çalışılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri saptanan PKK yandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, kitap, yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi ise aranıyor.



MERSİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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