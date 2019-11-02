Başkan Tarhan, aktivist sanatçılarla birlikte resim yaptı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 7. Ulusararası Narenciye Festivali kapsamında Mersin’de bulunan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Resim Çalıştayına konuk oldu.

Aralarında Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Türkmenistan, Romanya, Bosna Hersek, İsrail, Bulgaristan, Tunus, Bahreyn, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan ve Hırvatistan’dan gelen konuk sanatçıların ısrarı ile tuvalin başına geçen Başkan Tarhan, resim yaptı. Konukların alkışları arasında farklı renkleri kullanarak oluşturulan resim, aktivist sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Alaybey Karaoğlu tarafından tamamlanarak Başkan Tarhan’a hediye edilecek.

Belediye meclis üyeleri Mehmet Hanifi Bakan ve Nilgün Aşçı’nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Tarhan, konuk sanatçılara içerisinde Mezitli’de yapılan çalışmaların anlatıldığı hediye paketi verdi. Prof. Dr. Karaoğlu da Başkan Tarhan’a dünyanın en küçük ebatta hazırlanmış kitabını hediye etti.

İlk kez bir belediye başkanının kendilerini ziyaret ederek çalışmalarına destek vermesinden dolayı mutluluklarını dile getiren sanatçılar, “Çalıştayımızı yaptığımız ve güzelliğine hayran olduğumuz Mezitli’de Başkan Tarhan’ın yaptığı sürpriz ziyaret, bizleri son derece mutlu etti. Çok alışık olmadığımız bir başkan modeliyle karşılaştık. Sanatın, toplumun tüm kesimlerine yayılması için fikir alışverişinde bulunduk. Mezitli’de yapılan sanatsal çalışmalara canlı tanık olduk. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dediler.

Konuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Tarhan, “Mezitli çok farklı ve aydın bir kent. Sanatsal ve sosyal alanda çok önemli bir yere sahip olan Mezitli’de gerçekleşen çalıştayı ziyaret ederek sanatçılarımıza destek olduk. Mezitli Belediyesi olarak sanata büyük önem veriyoruz. Özellikle iklim açısından her mevsim aktif olarak çalışma yapılabilecek bir iklime sahibiz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Kentimizde yapılabilecek sanatsal etkinlikler konusunda çok önemli fikirler edindik. Bu fikirler önümüzde yapacağımız çalışmalarda ışık olacaktır” diye konuştu.

MERSİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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