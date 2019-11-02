Mersin'de sahipsiz hayvanlar için beslenme durakları yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sahipsiz hayvanlar için beslenme durakları yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplumsal duyarlılık içeren projelerine devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın 'paylaşmak güzeldir' temasıyla yürüttüğü proje kapsamında, parklarda yaşayan sahipsiz kedi ve köpekler için beslenme durakları yapıldı.

Beslenme durakları, Atatürk ve Kültür Parka yerleştirildi

Sahipsiz hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve bu anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen proje, parklarda yaşayan kedi ve köpeklerin su ve mama gibi temel beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için hayata geçirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan proje mühendisleri tarafından tasarlanan ve kendi bünyelerindeki marangozhanede imal edilen beslenme durakları, ilk etapta Atatürk ve Kültür Parkta yerini aldı.

2’si Atatürk Parkı, 6’sı Kültür Parkta olmak üzere 8 adet beslenme durağı, sahipsiz hayvanların hizmetine ve hayvan severlerin de ilgisine sunuldu.

MERSİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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