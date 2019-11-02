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Açık alanda muz üretimi artıyor

İHA

Anamur ekonomisinin lokomotifi konumundaki muz üretiminde, açık alanda muz yetiştiriciliği gün geçtikçe artıyor.

Açık alanda muz üretimi artıyor

Anamur ekonomisinin lokomotifi konumundaki muz üretiminde, açık alanda muz yetiştiriciliği gün geçtikçe artıyor.
Türkiye’nin muzuyla meşhur ilçesi Anamur’da, muz üretiminde artan girdi maliyetleri, vatandaşları, açık alanda muz yetiştiriciliğine yöneltti.
Son yıllarda açık alanda muz üretiminde önemli ölçüde artış olduğunu vurgulayan üretici Halil Körhasanoğlu, “Ülkemizde muz üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştiren ilçemizde 250 bin ton civarında bir üretim yapılıyor. Bu rakamın neredeyse tamamı örtü altında yapılıyor. Ancak özellikle artan girdi maliyetlerinden üretici açık alanda muz yetiştiriciliğe yöneldi" dedi.
Üretici Körhasanoğlu, 5 bin metrekare alanda başladığı açık alanda muz yetiştiriciliğiyle eski Anamur muzu kalitesini de yakalamayı hedeflediğini söyledi.
Öte yandan muz fiyatlarının, talebin azalması sebebiyle negatif eğitimli olduğu düşünülüyor. Serada muz, 4,4 ila 4,2 liradan işlem görüyor.

MERSİN

02 Kasım 2019 Cumartesi

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