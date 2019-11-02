Açık alanda muz üretimi artıyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Anamur ekonomisinin lokomotifi konumundaki muz üretiminde, açık alanda muz yetiştiriciliği gün geçtikçe artıyor.

Türkiye’nin muzuyla meşhur ilçesi Anamur’da, muz üretiminde artan girdi maliyetleri, vatandaşları, açık alanda muz yetiştiriciliğine yöneltti.

Son yıllarda açık alanda muz üretiminde önemli ölçüde artış olduğunu vurgulayan üretici Halil Körhasanoğlu, “Ülkemizde muz üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştiren ilçemizde 250 bin ton civarında bir üretim yapılıyor. Bu rakamın neredeyse tamamı örtü altında yapılıyor. Ancak özellikle artan girdi maliyetlerinden üretici açık alanda muz yetiştiriciliğe yöneldi" dedi.

Üretici Körhasanoğlu, 5 bin metrekare alanda başladığı açık alanda muz yetiştiriciliğiyle eski Anamur muzu kalitesini de yakalamayı hedeflediğini söyledi.

Öte yandan muz fiyatlarının, talebin azalması sebebiyle negatif eğitimli olduğu düşünülüyor. Serada muz, 4,4 ila 4,2 liradan işlem görüyor.

MERSİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.