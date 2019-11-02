Baba, oğlunu ezdi

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Mersin’in Tarsus ilçesinde araçla geri giden baba 7 yaşındaki çocuğunu ezdi.

Olay, ilçeye bağlı Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında baba H.P. (39), kendine ait biber tarlasında 33 PY 728 plakalı pikap ile geri geri giderken aracın arkasında bulunan oğlu Baran P. (7) görmeyerek ezdi. Baş ve boyun bölgesinde ağır yaralanan Baran P.’yı baba H.P. hemen Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran P. kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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