Tamire getirilen lüks araç ile kaza yapan çırak ve arkadaşı yaralandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı. Kaportacıda çırak olarak çalışan 13 yaşındaki çocuğun, kaporta tamiri için bırakılan lüks otomobille kaza yaptığı ortaya çıktı.

Olay, gece 02.00 sıralarında Şehit Mehmet Şen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaportacıda çırak olarak çalışan Coşkun E.B. (13), yanına aldığı arkadaşı ile birlikte iş yerine giderek, kaporta tamiri için bırakılan 33 ABS 696 plakalı lüks otomobili alarak oturdukları mahalleye geldi. Gece saati olmasını fırsat bilen Coşkun E.B., gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç savrularak beton kaldırıma çarptı. Aracın hava yastıkları açılırken, yaralanan iki çocuk kaza yerinde bekleme noktası bulunan 112 Acil Ambulans ile hastaneye kaldırıldılar.

Kaza yerine gelen trafik polisleri inceleme başlatırken, aracın hız limitinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

MERSİN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.