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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 18 branşta hizmet veriyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, açılışını yaptığı 16 branşa ek olarak bünyesine 2 yeni branş daha ekleyerek sayıyı 18'e çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 18 branşta hizmet veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, açılışını yaptığı 16 branşa ek olarak bünyesine 2 yeni branş daha ekleyerek sayıyı 18’e çıkardı.
Atıcılık, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, okçuluk, su topu, tekvando, tenis, voleybol, yüzme, boks, satranç, eskrim ve atletizmden oluşan toplam 16 branşla sezonu açan kulüp, bir hafta içerisinde bünyesine masa tenisi ve bisiklet branşlarını da katarak sayıyı 18’e çıkardı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı’nın yönetimi ve Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur’un koordinesinde alt yapıdan sporcular yetiştirerek Mersin’e çeşitli spor dallarında başarılar kazandırmayı amaçlayan kulüp, yetenekli genç sporculara kapısını açıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, çok kısa bir süre içerisinde bünyelerine iki yeni branşı daha kattıklarını, Mersin’de spor alanında güçlü bir potansiyel gördüklerini belirterek, şunları söyledi. Tarakçı, "Başkanımızın talimatlarıyla 16 Temmuz 2019 tarihinde Gençlik ve Spor Kulübümüzü kurduk. Hem gençlik faaliyetleri hem de spor faaliyetleri yapacağız. Gerekli çalışmalarımızı yaptık ve şu anda 600’e yakın sporcumuz var. Bunların 320325 tanesini lisansladık. Tabii bu sayı her geçen gün artacak. Öncelikli olarak atletizm, atıcılık, basketbol, jimnastik, satranç, tekvando, yüzme, su topu, futbol, voleybol, masa tenisi, boks, güreş gibi branşlarda faaliyet göstereceğiz. Aslında 16 branş açmıştık ama 2 tane branş daha ilave ettik. Çünkü biz hemen hemen her hafta bir tane branşı ilave edeceğiz. Çünkü Mersin’de böyle güzel bir potansiyel var" dedi.
Altyapıdan hazırladıkları gençleri geleceğin başarılı sporcuları yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Tarakçı, “Amacımız çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Bu bir disiplin içerisinde olduğu zaman daha keyifli oluyor. Bu disiplini de sağlamak için biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak uzman antrenörlerimiz eşliğinde gençleri hem ilimiz sporuna hem ülkemiz sporuna hem de hayata hazırlamak adına çalışmalar başlattık ve güzel de gidiyoruz. Bütün branşları altyapıdan ve Mersinli çocuklarımızla başlattık. Amacımız tabii ki en üst liglerde yer almak fakat bu zaman içerisinde olabilecek bir şey. Zaten en alt ligden başladığınız zaman, yukarı lige çıkabilmeniz 34 seneyi, bazı branşlarda 5 seneyi buluyor. Özellikle Mersin’in çok büyük özlem duyduğu erkek basketbol takımı konusunda ciddi çalışmalarımız var. Bu süreçte de isteğimiz, Mersinli gençlerimizin burada mücadele etmesi" diye konuştu.
Kurulan kulübün Mersin’de yaşayan genç sporcuların yuvası olacağını ifade eden Tarakçı, “Mersin’in çocukları kendi bünye kulübümüz olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışacaklar. Bunu söylemek bile bana büyük heyecan veriyor. Yıllarca burada antrenman yapan çocuklar farklı kulüpler adına kürsüye çıkıyorlardı. Şimdi kendi bünye kulübümüz adına çıkacaklar. Bunun mutluluğunu da yaşıyorum" şeklinde konuştu.

“Dezavantajlı kesimlere eğileceğiz”
Başkan Vahap Seçer’in sporu ayrı bir daire başkanlığı çatısı altında ele alarak spora ve gençlere verdiği önemin altını çizen Tarakçı, "Başkanımız zaten sporu çok seven, kendisi de sporcu olan, geçmişinde bazı branşları yapan bir kişi. Spora çok değer veriyor. Spora verdiği değeri şuradan anlayabilirsiniz; spor Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın altında bir şube müdürlüğüydü. Başkanımız spor büyük bir güç ve ben de bu gücün hakkını vereceğim diyerek daire başkanlığı kurdu. Bu çok önemli. Bu daire başkanlığı çok daha güçlü bir şekilde birçok çocuğumuza eğilecek. Biz Başkanımızın talimatları gereği sadece bu çocuklarımıza değil; özel çocuklarımıza, bedensel, işitme, görme engelli sporcularımıza da yönelik birçok aktiviteyi bir arada yapacağız. Bunlardan hariç diğer dezavantajlı kesimlere de eğileceğiz" ifadelerini kullandı.
Mersin’de spor alanında ayrım gözetmeden herkese ve her kesime ulaşacaklarını vurgulayan Tarakçı, “Başkanımızın talimatlarıyla şunu başlattık; belki de Mersin’de birçok kişi bunu bilmiyordur. Sıkıntılı bölgelerimiz var. Uyuşturucuyla mücadele, obezite, şeker ve tuz oranlarının azaltılmasıyla ilgili ve çocuklarımızın gelecekte iyi birer sporcu olmalarıyla ilgili çalışmalarımız var. Yetenekleri doğrultusunda hepsi birer iyi sporcu olmayabilir. İyi bir spor izleyicisi olabilirler. Hepsini bir kenara bırakalım, iyi birer birey olarak hayata hazırlanmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle şu noktayı vurgulamak isterim; uyuşturucuyla mücadelede dezavantajlı birçok okulda rehber öğretmenlerle görüşüp günler öncesinden çalışmalarımızı başlattık. O çocuklarımıza da eğilerek, kötü tarafa geçmelerini izole ediyoruz. Dolayısıyla onları sporla buluşturup, onların daha sağlıklı düşünen bireyler olmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

MERSİN

03 Kasım 2019 Pazar

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