Bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı

Ölmemek için kendisini savundu perişan oldu!

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- MERSİN'de O.A.'nın (14) elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan A.T., (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yaşayan K.A., evinin önünde bekleyen oğlu O.A.'nın (14) elinde bulunan cep telefonunun bisikletli bir kişi tarafından çalındığını belirterek, ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ile çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan tespitlerde zanlının yabancı uyruklu A.T. olduğu belirlendi. Yakalayarak gözaltına alan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



MERSİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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