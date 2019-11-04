Dünya Kadınlar Bocce Kupası Mersin'de yapıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Dünya Kadınlar Bocce Kupası sona erdi. Şampiyonada, Türkiye Bocce Volo Kadınlar Milli Takımı şampiyon oldu.

Hafta sonu Toroslar Bocce Tesisi’nde gerçekleştirilen yarı final ve final müsabakalarına 12 ülkeden 36 sporcu katıldı. Büyük heyecana sahne olan dünya kupasına seri başı olarak katılan ay yıldızlı milliler, Hırvatistan’ı 60 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Kendi sahasında ve seyircisi önünde galip gelerek, ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran sporcuların mutluluğu görülmeye değerdi. Organizasyonda ikinci sırayı Hırvatistan, üçüncülükleri ise Slovenya ve Arjantin paylaştı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Türkiye’yi başarıyla temsil eden İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşleri tebrik ederek, şampiyonluk madalyalarını taktı. Sporcularla kupanın sevincini paylaşan Başkan Yılmaz, “Bocce Dünya Kupası'na ilçemizde ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Eleme müsabakalarına Türkiye olarak 2 takımla katıldık. Sporcular, organizasyonun ikinci gününde en iyi skoru elde edip, finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı. El birliğiyle güzel bir organizasyon oldu. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e verdiği emekten dolayı teşekkür ediyor, sporcularımızı ve antrenörlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Amaçlarının Mersin’i dünya çapında bocce merkezine getirmek olduğunu kaydeden Yılmaz, Toroslar Belediyesi bünyesinde bulunan bocce takımında milli sporcular yetiştirdiklerini vurgulayarak, “İnşallah bu sporu daha da tanıtacağız. Bu etkinliğe her yıl ev sahipliği yapmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

9 Kasım'da tamamlanacak Erkekler Bocce (Volo) Dünya Şampiyonası karşılaşmalarına ise 23 ülkeden 120 sporcu katılacak.

MERSİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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