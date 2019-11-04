Göksu Nehri'ne atlayıp kayboldu

Mersin'in Silifke ilçesinde intihar amacıyla Göksu Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Atatürk Köprüsü'nden nehre atlayan E.Ş.'yi (38) arama çalışmalarına devam ediyor. Göksu Nehri'nin çamurlu akması nedeniyle ekipler arama çalışmalarını zor koşullarda yürütüyor.

E.Ş.’nin ailesinin ve yakınlarının ise Göksu Nehri kenarındaki meraklı bekleyişi devam ediyor.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Göksu Nehri kenarında bekleyen aileyi ziyaret etti. E.Ş.’nin ailesi ile görüşen Altunok, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, bulunması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

MERSİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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