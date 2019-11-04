Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım’da 251 bin fidanı toprakla buluşturacak Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, 11 Kasım’da Türkiye genelinde saat 11.11.’de eş zamanlı yapılacak ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasının Mersin’de 22 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirileceğini söyledi Akduman: “2019’da 4,5 milyon fidan ürettik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım’da 251 bin fidanı toprakla buluşturacak Mersin Orman Bölge ...

İHA

– Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, bu yıl 4,5 milyon fidan ürettiklerini, ağaçlandırma çalışmalarının durmaksızın sürdüğünü söyledi. Bu çıkan 83 yangında 357 hektar orman alanının yandığını belirten Akduman, bu rakamın dünya ortalamasının çok altında olduğunu vurguladı. Akduman, 11 Kasım'da 22 binden fazla katılımcıyla 251 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını da kaydetti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım’da 251 bin fidanı toprakla buluşturacak Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, 11 Kasım’da Türkiye genelinde saat 11.11.’de eş zamanlı yapılacak ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasının Mersin’de 22 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirileceğini söyledi Akduman: “2019’da 4,5 milyon fidan ürettik”

– Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, bu yıl 4,5 milyon fidan ürettiklerini, ağaçlandırma çalışmalarının durmaksızın sürdüğünü söyledi. Bu çıkan 83 yangında 357 hektar orman alanının yandığını belirten Akduman, bu rakamın dünya ortalamasının çok altında olduğunu vurguladı. Akduman, 11 Kasım’da 22 binden fazla katılımcıyla 251 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını da kaydetti.
Yaklaşık 1,5 ay önce Mersin Orman Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Kenan Akduman, 11 Kasım’da Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ve Orman Bölge Müdürlüğünün ormancılık faaliyetlerini, düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.

“Mersin’de 11 ilçede 22 bin 518 katılımcı ile 251 bin adet fidan toprakla buluşturulacak”
Orman Bölge Müdürlüğü lokalinde düzenlenen toplantıda Akduman, Tarım ve Orman Bakanlığınca, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 11 Kasım 2019’da saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 11 milyon adet fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Toplumun tüm kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilecek ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde Mersin genelinde de fidan dikimi yapılacağını belirten Akduman, “Bu etkinlik kapsamında Bölge Müdürlüğümüze bağlı 8 orman işletme müdürlüğü görev alanında 11 ilçede, 48 noktada, 22 bin 518 katılımcı ile 251 bin adet fidan toprakla buluşturulacak” dedi.
Mersin Valiliği koordinasyonunda tüm hazırlıkların yapıldığını dile getiren Akduman, “Etkinliğe bağış yapmak suretiyle katkıda bulunmak isteyenlerin bir fidan karşılığında 10 TL’nin Bölge Müdürlüğümüz bağış hesabına bağışta bulunmaları halinde kendileri adına fidan dikimi gerçekleştirilecek” diye konuştu.

“835 bin orman alanımızın yüzde 56’sı verimli ormanlardan oluşuyor”
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında da detaylı bilgiler veren Akduman, Mersin’in biyolojik çeşitlilik itibariyle zengin bir coğrafyada yer aldığına, ormanların yüzde 49’unu kızılçam ormanlarının oluşturduğuna işaret etti. Tüm çalışmaları bin 355 personel ile yürüttükleri bilgisini veren Akduman, “İlimiz orman açısından çok zengin. Türkiye genelinde orman varlığımız maalesef yüzde 28, olması gerekenden düşük. Ancak, ilimizde toplam orman alanımız 835 bin hektardan oluşmakta. Bu da yüzde 53 oranına tekabül etmekte. Bu ormanlarımızın yüzde 56’sı verimli ormanlardan oluşuyor. Şu an mahalle olan 821 köyden 403’ü orman köyü” ifadelerini kullandı.

“2019’da 28 bin delice aşılanarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu”
2019’da 200 hektar alanı ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Akduman, bu yıl ayrıca 500 hektar endüstriyel ağaçlandırma yapmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bölgemiz açısından ön plana çıkan çalışmalarımızdan biri de yabani zeytin aşılaması. Eylem Planı çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüzce 20152018 yılları arasında toplam bin 664 hektar alanda delice aşılaması gerçekleştirildi ve 580 bin civarında aşılama yapıldı. 2019 yılında da 24 mahallemizde 145 hektar alanda yaklaşık 28 bin fert aşılanarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın desteklenmesi” şeklinde konuştu.
Akduman, vatandaşların yaptığı özel ağaçlandırma çalışmalarının da Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

“Bölgemizde 40 yılda 60 milyon sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Bu, dünyada bir ilk”
Bölge Müdürlüğünün, sadece Türkiye’de değil dünyada ön plana çıkan çalışmalarının başında ise sedir ağaçlandırmasının geldiğine vurgu yapan Akduman, şunları söyledi:
“Bölge Müdürlüğümüzde son 40 yıldır çok yoğun ve başarı çalışmalarla toplam 120 bin hektar alanda sedir ağaçlandırmaları gerçekleştirildi. Bu, sadece Türkiye’de değil, dünyada hem rakamsal hem de başarı olarak bir ilk. Bu çerçevede 60 milyon 836 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2019 yılında da 500 ton karpelli sedir tohumu toplandı ve Torosların zirvelerine kasımaralık aylarında bu tohumları ekeceğiz.”

“2019’da 4,5 milyon fidan ürettik”
Bölge Müdürlüğündeki 6 orman fidanlığında 2019 yılında 4,5 milyon fidan ürettiklerini belirten Akduman, bu fidanların bir bölümüyle de ülke genelindeki diğer bölge müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Akduman, ayrıca önceki yıl üretilen 8,5 milyon fidanın da bakımı yaptıklarını dile getirdi. Türkiye’deki ormanların yüzde 95’ini doğal ormanların oluşturduğunu kaydeden Akduman, Bölge Müdürlüğü olarak bu ormanlarda gençleştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Akduman, 2019’da 2 bin 250 hektar alanda gençleştirme yaptıklarının altını çizdi.

“Bu yıl 83 adet yangında 357 hektar orman alanımız yandı. Dünya ortalamasının çok altındayız”
Yangınla mücadele çalışmaları ve bu yıl çıkan yangınlara ilişkin de bilgi veren Akduman, orman yangınlarının Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkeler için çok ciddi risklerden biri olduğuna dikkat çekti. Akduman, “Akdeniz’de yaşıyorsanız orman yangınıyla yüzleşmek durumundasınız. Bu çerçevede, Bölge Müdürlüğümüz dünya standartlarında donanım ve ekipmana sahip. Çağımızın en modern yangınla mücadele araçlarına sahibiz. Arazözlerimiz, su ikmal araçlarımız, ilk müdahale araçlarımız, iş makinelerimiz, helikopterlerimizle biz ülkemizin ormanlarının en az yangınla ve en az hasarla yaz sezonunu atlatması için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz, başta kesinlikle insan kaybını önlemek ve orman alanlarımızın olabildiğince az hasar görmesini sağlamak. Yangına en hassas bölgelerde, yangına dirençli orman kurulması projesi çerçevesinde 37 bin hektar YARDOP çalışması gerçekleştirildi. Her biri 6002 bin ton su kapasiteli 248 adet yangın havuzu mevcut” dedi.
Mersin’de 2019 yılının önceki yıllara göre yangın açısından biraz daha olumsuz geçtiğine dikkat çeken Akduman, şöyle devam etti:
“Toplamda 83 adet orman yangını çıktı ve 357 hektar orman alanımız yandı. Bu yıl en büyük yangın da yıldırımdan kaynaklı olarak Anamur’daki yangın oldu. Aynı anda ilimiz genelinde 17 bölgede yıldırım yangını çıktı ve 187 hektar ormanımız Anamur’da yandı. Yanan alanda durumumuz çok iyi, ortalama yangın başına düşen alanımız 4 hektar. Bu, dünya ortalamasının çok altında; bizim için olumlu bir rakam.”
Akduman, çalışmalar kapsamında, orman zararlılarına karşı 21 bin adet faydalı böcek üretildiğini, orman köylülerine 2019'da 180 aileye 4 milyon 786 bin 500 TL kredi ve hibe desteği verildiğini, biri bu yıl olmak üzere toplam 30 adet bal ormanı tesis edildiğini de sözlerine ekledi.

MERSİN

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 'Yargı reformunun ceza ve ceza muhakemesi hukuku bakımından değerlendirilmesi' semineri
YEREL HABERLER Mersin'de 'Yargı reformunun ceza ve ceza muhakemesi ...
Göksu Nehri'ne atlayıp kayboldu
YEREL HABERLER Göksu Nehri'ne atlayıp kayboldu
Dünya Kadınlar Bocce Kupası Mersin'de yapıldı
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Bocce Kupası Mersin'de yapıldı
Mersin esnafına fizik tedavide özel sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Mersin esnafına fizik tedavide özel sağlık hizmeti
Mersin karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptı Mersin Valiliği koordinesinde, Ticaret Borsası ve çok sayıda kurum ve kuruluşun katkılarıyla bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, vatandaşlara coşku dolu 3 gün yaşattı Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleşen festivalde narenciyenin başkenti Mersin’den dünyaya narenciye ürünleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Mersin karnaval gibi bir festivale ev sahipliği ...
94 yaşında bile uygunsa organ bağışlanabilir Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Organa ihtiyaç duyma ihtimaliniz organ bağışı yapma ihtimalinizden çok daha fazladır"
YEREL HABERLER 94 yaşında bile uygunsa organ bağışlanabilir Mersin ...
Bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı
YEREL HABERLER Bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı
Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar
YEREL HABERLER Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı ...
Tarsus'taki hayvan parkı için revizyon çalışması başlıyor
YEREL HABERLER Tarsus'taki hayvan parkı için revizyon çalışması ...
Mersin'de atık ve temizlik hizmetleri yönetimi tartışıldı
YEREL HABERLER Mersin'de atık ve temizlik hizmetleri yönetimi ...
Bisikletli kapkaççı tutuklandı Mersin’de evinin önünde bekleyen bir vatandaşın, bisikletle gelip elindeki cep telefonu alıp kaçan şahıs, polisin titiz çalışması neticesinde yakalandı Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bisikletli kapkaççı tutuklandı Mersin’de evinin ...
Üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıyor Anne örümcek önce korkuttu, sonra şaşırttı Veteriner Hekim Mehmet Önem: "Bu örümceklerin annelik duygusu güçlü" "Anne örümcek yavruları çevreye adapte olana kadar onları sırtında taşıyacak"
YEREL HABERLER Üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıyor Anne örümcek önce ...
Başkan Seçer: "Bizi birlik içerisinde hizmet etmek kurtaracak"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Bizi birlik içerisinde hizmet etmek ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 18 branşta hizmet veriyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ...
Narenciye Festivali'nde Mezitli Beledyiesi standına büyük ilgi
YEREL HABERLER Narenciye Festivali'nde Mezitli Beledyiesi standına ...
33 metre tantuni yaptılar Mersin’de Narenciye Festivali coşkusu yaşanıyor 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, son gününde de renkli görüntülerle devam ediyor Farklı ülkelerden gelen dans grupları renkli gösterilerini sunarken, kortej geçişi yapıldı Ayrıca festival kapsamında özel bir üniversitenin öğrencileri tarafından 65 kilo et kullanılıp, 33 metrelik tantuni yapılarak, rekor kırıldı
YEREL HABERLER 33 metre tantuni yaptılar Mersin’de Narenciye ...
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray: 72-81
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray: ...
Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
YEREL HABERLER Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
Çırak, tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı
YEREL HABERLER Çırak, tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı
Aynı arsada 3 saat arayla 2 kez yangın çıktı
YEREL HABERLER Aynı arsada 3 saat arayla 2 kez yangın çıktı
Tamire getirilen lüks araç ile kaza yapan çırak ve arkadaşı yaralandı
YEREL HABERLER Tamire getirilen lüks araç ile kaza yapan çırak ve ...
Annesiz yavru köpeği biberonla besliyor Zübeyde Kelle adlı genç kız sahilde bulduğu 3 günlük yavru köpeğe anne şefkatiyle bakıyor
YEREL HABERLER Annesiz yavru köpeği biberonla besliyor Zübeyde Kelle ...
Sırtında içi taş dolu çantayla ölüme böyle gitti Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okuyan ve sadece 6 gün üniversiteli olan genç, kız arkadaşına mesaj ve fotoğraf gönderip sırtında içi taşla dolu bir çanta ile birlikte denize atladı Yusuf Şahin'in ailesi, evlatlarının intihar edebilecek bir yapıda olmadığını belirterek, ölümünün aydınlatılmasını istedi
YEREL HABERLER Sırtında içi taş dolu çantayla ölüme böyle ...
Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, öldü
YEREL HABERLER Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X