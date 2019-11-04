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ASKON'un standına büyük ilgi ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan: "Mersin festivaller şehri ...

İHA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi'nin, bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde açtığı stant, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

ASKON'un standına büyük ilgi ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan: "Mersin festivaller şehri olmaya aday"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi'nin, bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde açtığı stant, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Mersin'de bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 3 günlük programı ile göz doldurdu. Festival kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Rusya, Bulgaristan, Güney Kore, Kırgızistan, Meksika, Şili, Moldova ve Hindistan'ın da olduğu 25 ülkeden katılım sağlanırken, Mersinliler hafta sonunu festival alanına akın etti.
Türkiye’nin yöresel kültürlerinin ve lezzetlerinin de sergilendiği festivalde, 33 metrelik tantuni ikramı ilgi gördü, katılan ülkelerin yöresel dansları ve gösterileri de ilgiyle izlendi.
ASKON Mersin Şubesi'nin, bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde açtığı stant da göz doldurdu. ASKON Şube Başkanı Hasan Arslan, narenciye festivalinde stant açarak destekte bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, festivalin kente canlılık kattığını söyledi. Arslan, "Mersin denilince akla ilk gelen narenciyedir. Narenciye, kent ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Mersin, tarihi ve turistik güzelliklerinin yanı sıra, verimli toprakları ve sanayisi ile de Türkiye’nin yükselen yıldızı olmaya devam etmektedir. Bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali de şehrin ekonomisine canlık getirmiştir. Yerel ve ulusal zenginliklerin hep bir arada olması kente canlık sağlamıştır" dedi.

MERSİN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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