10 milyon liralık proje yılbaşından önce tamamlanacak Akdeniz Belediyesi’nin Şevket Sümer Mahallesinde Pazar Sokağını baştan sona yenileyip dönüştürecek 142. Cadde üzerindeki çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesi’nin Şevket Sümer Mahallesinde Pazar Sokağını baştan sona yenileyip dönüştürecek 142. Cadde üzerindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, mahalleliyi yenilenmiş, modern bir pazara ve her yönüyle estetik bir caddeye kavuşturacak projeyi yılbaşından önce tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Akdeniz Belediyesi’nin, Şevket Sümer ile Hal Mahalleleri sınırını belirleyen 142. Cadde üzerinde başlayan “Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi” kapsamındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Fen İşler Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan ihale sonucu başlayan yenileme projesi ile mahalle sakinleri, esnaf ve pazarcılar; her yönüyle zengin, canlı, estetik ve düzenli bir caddenin yanı sıra alışverişlerini yapabilecekleri modern bir pazara kavuşacak.



“Akdeniz’e yatırımlarımız durmayacak”

Mahalleyi sık sık ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Gültak, yaptığı değerlendirmede, projenin yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olduğunu ve yılbaşından önce tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Gültak, “Akdeniz’de yatırımlarımız durmayacak. İlçemizi modern, temiz, düzenli ve daha yaşanabilir bir kente dönüştürme amacıyla çalışıyoruz. Güneş Mahallemizin ardından Şevket Sümer Mahallemize de yeni ve modern bir pazar alanı ve her anlamda görsel bir zenginlik kazandırıyor, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Akdeniz’i, kent yaşamının gerektirdiği her alanda yenilemeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz. Geçmişte terör olaylarıyla anılan mahallelerimizde artık huzur hakim” dedi.

Çalışmaların, toplam 600 metre uzunluğunda bir yolu ve bu yol üzerinde bulunan 123 dükkan ile 66 yapıyı kapsadığını kaydeden Gültak, “Cadde üzerindeki 17 binanın boyama çalışmaları bitti, 6 binanın da iskelesi kurulmuş vaziyette. Böylece 23 binadaki yenileme çalışması tamamlandı. Yenilenen pazar yerinde, engelliler ve kadınlar için de 2 adet özel çember şeklinde satış bölümleri kurulacak. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, biraz daha sabretmeleri. Çalışmaların sona ermesiyle Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde çok canlı, düzenli ve modern bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.



P?azar Sokağı baştan sona yenilenecek

Projeye, Çukurova Kalkınma Ajansı “Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi” kapsamında destek veriyor. Çalışmalarla bölgenin yağmur suyu hattı alt yapısı yenilenecek. Yol kaplaması sökülerek granit küp taşı yol kaplaması yapılacak. Kaldırım kaplamaları sökülerek bazalt kaldırım kaplamaları yapılacak. Vitrin ve camekanlar kaldırılarak pazar alanında tek tip alüminyum vitrinler oluşturulacak. Dükkan tabelaları ve sundurmalar da kaldırılarak tek tip dekoratif ahşap görünümlü alüminyum tabela uygulaması yapılacak. Alanda seyyar pazar tezgahları kaldırılarak dekoratif sabit pazar tezgahları ve üzerinde yaprak motifli çatı detaylı gölgelik (kanopi) uygulaması yapılacak. Hidrolik ledli mantar bariyerler vasıtası ile sokak 08.0017.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak, acil durumlarda bariyerler kaldırılacak. Bina cepheleri boya ve kısmi alüminyum kaplamalar ile yenilenecek. Sokakta dekoratif çöp kovaları ve ahşap saksılar içinde peyzaj çalışması yapılarak sokak estetiği yenilenecek.

MERSİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.