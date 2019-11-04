Narenciye Festivali'nde 'Marka Erdemli' projesi tanıtıldı

Erdemli Belediyesi, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında ilçe tanıtımını gerçekleştirdi.

Bölgede yetiştirilen narenciye ürünlerinin tanıtımını yapmak ve bu ürünleri markalaştırmak adına bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında Erdemli Belediyesi, 'Marka Erdemli' projesi kapsamında patentini almak için başvuruda bulunduğu limon, domates ve muzunun tanıtımı için stant kurdu. Meyvelerle süslenen figürlerle Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Mersin Narenciye Festivali, çeşitli stantların yanı sıra Galatasaray Meydanı’na kurulan ana sahnede düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen onlarca şefin, ‘narenciyeli lezzetler’ adı altında yemek hazırladığı festivalde, Erdemli Belediyesi de limonata dağıtımı gerçekleştirdi.

Erdemli'ye patentli limon, muz ve domates

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, burada yaptığı açıklamada, narenciye üretiminde Erdemli'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Hepinizin bildiği gibi Türkiye’de limonun yüzde 65’i ilçemizde yetiştirilmekte. Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan narenciyede, Erdemli önemli bir ilçe. Dünya pazarına açıldığımızda başka ülkelerin, özellikle Akdeniz’e komşu ülkelerin narenciyeye daha fazla değer verdiğini görürken, biz maalesef dünya pazarında istediğimiz seviyede değiliz. Biz de Erdemli Belediyesi olarak, ilçemizde ürettiğimiz ürünleri, özellikle limonumuzu, muzumuzu ve domatesimizi dünya pazarında tanıtmak ve bir marka haline getirmek adına çok güzel bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra ilçemizde üretilen bu ürünlerimiz Erdemli markasıyla dünya pazarı ile buluşacak. İnşallah Erdemli Belediyesi’nin yaptığı bu çalışma, çaba neticesinde hem çiftçilerimiz kazanacak hem üreticilerimiz kazanacak hem de ülkemizin ihracat dilimindeki yeri önemli bir noktaya ulaşacak" dedi.

Bir marka oluşturulmadığı taktirde dünya pazarı ile buluşmanın da zor olduğunu kaydeden Tollu, "Belediyemizin çalışmaları bununla sınırlı değil. Erdemli'de bir narenciye fabrikası kuracağız. Tarım ürünlerini sanayiye dönüştürmezseniz, ekonomiye katkı sunmanız mümkün olmaz. Bu çalışmalar ile Erdemli'de istihdama da katkı sunacağız. 50 kilometrelik sahil şeridimizde hem turizm anlamında, verimli topraklarımızla birlikte, hem tarım anlamında hem de şu anda çalışmasını yürüttüğümüz organize sanayi bölgesi ile sanayi anlamında önemli bir yere geleceğiz. Sacın üç ayağını da kurarak, Erdemlimizi geleceğe en mükemmel şekilde taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

MERSİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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