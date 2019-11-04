Kadın Bocce Milli Takımı, Dünya Bocce Volo Kupası'nda şampiyon oldu

MERSİN'de düzenlenen Dünya Bocce Volo Kupası´nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Toroslar Belediyesi Bocce Tesisi´nde gerçekleştirilen yarı final ve final müsabakalarına 12 ülkeden 36 sporcu katıldı. Büyük heyecana sahne olan dünya kupasına seri başı olarak katılan ay yıldızlı milliler, Hırvatistan´ı 6-0 mağlup ederek, şampiyon oldu. Milli sporcular, kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde galip gelerek, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırırken, organizasyonda ikinci sırayı Hırvatistan, üçüncülükleri ise Slovenya ve Arjantin paylaştı.

6 Kasım´da başlayarak 9 Kasım'da tamamlanacak Erkekler Bocce (Volo) Dünya Şampiyonası karşılaşmalarına ise 23 ülkeden 120 sporcu katılacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye´yi başarıyla temsil eden İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşleri tebrik ederek, şampiyonluk madalyalarını taktı.

Sporcularla kupanın sevincini paylaşan Başkan Yılmaz, "Bocce Dünya Kupası ve Şampiyonası'na ilçemizde ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Eleme müsabakalarına Türkiye olarak 2 takımla katıldık. Sporcular, organizasyonun ikinci gününde en iyi skoru elde edip, finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı. El birliğiyle güzel bir organizasyon oldu. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen´e verdiği emekten dolayı teşekkür ediyor, sporcularımızı ve antrenörlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşlerin şampiyona getirdiği müsabaka sonunda Başkan Yılmaz´ın yanına gelen anne ve babası, "Böyle bir fırsatı çocuklarımıza tanıdığınız için teşekkür ederiz. Çok gururluyuz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müsabakalardan genel ve detay

Müsabakaları izleyenler

Milli takımın şampiyon olduğu duyurulması

Salonda görüntüler

Milli takımın Türk bayrağı ile tur atması

Alkışlayanlar

Ödül töreninden görüntüsü

Genel ve detay

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz konuşurken



MERSİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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