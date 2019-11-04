Denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik seminer

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde infazı devam eden yükümlülere yönelik, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin 'trafik güvenliği ve kuralları' konulu seminer gerçekleştirildi.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında 'sürücülük, karayolu kullanım kuralları, hız kuralları, yayaların uyması gereken kurallar, takip mesafesi, geçme ve geçilme kuralları, kavşaklarda ilk geçiş hakkı, dönüşler, durma duraklama ve park etme' konuları hakkında, yükümlülere gerekli eğitimler verildi. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, yüze yakın denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı.

Yetkililer, yükümlülere yönelik düzenlenen seminerlerin devam edeceğini bildirdi.

MERSİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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