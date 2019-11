Toroslar Belediyesi, Narenciye Festivali'ne renk kattı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’nde düzenlediği birbirinden renkli etkinlikler ve gösterilerle ilgi odağı oldu.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park’ta 3 gün süren festival, Mersinlilerin de sahip çıktığı coşkulu bir organizasyonla sona erdi. Gölge oyunu, sihirbaz, palyaço gibi birçok etkinlikle festivale renk katan Toroslar Belediyesi, Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezi’ndeki kursiyerlerin kendi el emekleriyle hazırladıkları ürünler ve atölye çalışmalarıyla da dikkat çekti. Çocuk, genç, yaşlı her yaştan vatandaş kurulan stantta etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da eşi Meltem Yılmaz ve çocuklarıyla birlikte festival alanına geldi. Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlar ve özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Kentin tüm dinamiklerinin katkı verdiği festivalin, narenciyenin iç ve dış piyasada tüketiminin arttırılmasının yanı sıra Mersin’in uluslararası alanda tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl 7’incisi düzenlenen ve belediyemizin de katkıda bulunduğu Mersin Narenciye Festivali’ne halkımızın ilgisi çok güzeldi. İnşallah ileri ki yıllarda bu organizasyon daha da büyüyerek devam edecek. Mersin’in her alanda kalkınması bizim en büyük arzumuzdur. Organizasyonda emeği geçen ve festivaline sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Sihirbaz şovu, gölge oyunu Hacivat ve Karagöz’ün replikleri ile kahkahalar atan vatandaşlar, Türk tiyatrosunun en sevilen oyunlarından olan gölge oyununu yeniden izleme imkanı sunduğu için Yılmaz’a ayrıca teşekkür etti. Toroslar Belediyesi Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nin danışmanlarının da hazır bulunduğu festivalde çocuklarla birlikte boyama çalışması yapıldı. Standa gelen kadınlara 'her zaman yanınızdayız' mesajı verildi. Toroslar Belediyesi’nin festival simgesi durumunda olan taze sıkılmış limonata ve portakallı kekler de vatandaşlara dağıtılarak lezzet şöleni yaşatıldı. Belediyenin kendi narenciye bahçesinden toplanan mahsullerden yapılan kek ve limonata özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. “Mersin Narenciye Festivali Hatırası” yazılı pano önünde fotoğraf çekilen vatandaşlara anlık olarak fotoğrafları çıkartılıp verilerek, festival anıları ölümsüzleştirildi. Ailesi ile birlikte festival hatırası fotoğrafı çekilen Başkan Yılmaz, pano önünde isteyen herkesle de tek tek hatıra fotoğrafı çekildi.

Festival sonunda düzenlenen ödül töreninde Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, festivale sunduğu katkılarından dolayı Yılmaz’a teşekkür etti. Yılmaz da Mersin Motosiklet Kulübü’nün organize ettiği Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederek, tebrik etti.

