Mersin ve Adana’nın ekim ayı enflasyonu yüzde 9,65

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesinde ekim ayı enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,65, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,45 oranında arttığını bildirdi. Bölgede fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 20,69 ile limon oldu.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesi Ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları değerlendirildi.



Bölgede ekim ayı enflasyonu yüzde 9,65 oldu

Açıklamaya göre, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesinde, TÜFE’de 2019 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,45 oranında artış gerçekleşti.



Bölgede en yüksek artış gösteren erkek kazağı, en fazla düşüş gösteren limon oldu

Mersin ve Adana’da aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 46,34 ile kazak (çocuk için) olurken, en fazla düşüş gösteren ürün ise yüz 20,69 ile limonda gerçekleşti.

MERSİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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