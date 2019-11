Tarsus'ta 'turizm gönüllüleri' eğitimi

Tarsus Kent Konseyi yönetimi tarafından, gönüllü turizm rehberleri yetiştirmek amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Güner Baykal Toplantı Salonundaki 'Tarsus turizm gönülleri' eğitiminde, Tarsus'un turizmdeki yeri, turizm ve önemi konuşuldu.

Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Celil Çakıcı, 'turizm ve önemi', öğretim görevlisi Erdem Daşcı 'turistle iletişim', doktor öğretim üyesi Ertuğrul Gödelek 'empatik iletişim', Prof. Dr. Eyüp Erdoğan 'Tarsuslu felsefeciler', araştırma görevlisi Burhan Çınar 'Tarsus’un tarihi ve turistlik yerleri' konusunda sunumlar gerçekleştirdiler.

Çok sayıda turizm gönüllüsünün katıldığı eğitim öncesinde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus Kent Konseyi’nin böyle önemli bir konuda etkinlik düzenlemesinden dolayı çok mutlu oldum. Günümüzde Tarsus derken her zaman yaptığımız bir şey vardır. Asurlardan, Hititlerden, Selçuklulardan, Osmanlılardan bahsederken hep ilkleri yaşayan bir kent olarak ortaya koyarız. Ama bu değerlerden şehir olarak faydalanmasını bu güne kadar bilemedik. Tarihi geçmişi ve tarihi eserleri bizim şehrimizden daha az olan şehirler bile turizm konusunda bizden daha ileri noktadalar. Bu dezavantajı artık avantaja dönüştürmemizin zamanı geldi. Elimizdeki değerlerin tanıtımı için Tarsus’un tarihi önemini dünyaya yeniden hatırlatmak için gereken her adımı atmaya başladık. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren bu şehrin sorunlarını ortadan kaldıracak çıkışı nerelerden nasıl bulabiliriz, ne yapmamız gerekir diye arayışlar içinde girdik. Ortak akılla elimizde olan çok değerli iki tane ögeyi canlandırarak bu şehre hareket getirecek girişimlere yöneldik" dedi.

Turizm ve tarıma büyük önem verdiklerini kaydeden Bozdoğan, "Biz kısa vadede bu iki ögeye yoğunlaşmaya karar kıldık. Tarımda belki de Türkiye’de hiçbir yerde olmayan bin 800 çeşit ürünün yetiştiği bir kent olmanın avantajını iyi kullanmak ve bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu nedenle elimizden geldiğince bir an önce Tarım Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılması için belediye olarak inanılmaz bir çaba gösterip katkı verdik. Organize Sanayi Bölgesi konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Diğer bir öge ise turizm, bu konuda da o kadar çok sıkıntılar yaşadık ki, bu kentin tarihi dokusunu ve tarihi geçmişini bir türlü dünyaya tanıtamadık. Bu kenti yeniden ayağa kaldıracak olayın birisinin tarım diğerinin de tarih olduğundan kesin eminim. Tarihi geçmişiyle oldukça ilgi çekecek hikayeleri olan bir kentin bu konuda ki tanıtımın yeterli düzeyde yapılmasıyla birlikte turistlerin uğrak noktası haline geleceği bir gerçektir. Biz bu gerçeği yakalamak için kervansarayları, külliyeleri ve bedestenleri, uygulanacak proje ve restorasyonlar ile turizme dahil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Turizm konusunda en önemli faktörün rehberlik olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Rehberinizin olmadığı bir kentte turisti nasıl gezdirebilirsiniz. İşte bu konuda adım atan Kent Konseyine teşekkürlerimizi sunuyorum. İnanıyorum ki bu tür etkinliklerle ve özellikle turizm yönüyle emin olun tarihi bir kent olarak olmamız gereken yere çok çabuk geleceğiz. Bunu da birlikte çalışarak yapacağız. Kent Konseyi’nin bu konudaki duyarlılığından çok mutlu oluyorum. Belediye olarak ve belediye başkanı olarak bu konuda elimden gelen her şeyi vereceğimden emin olun. Böyle güzel bir turizm gönülleri ile ilgili etkinlikte hocalarımı da görünce çok mutlu oldum. Bu kent için bir şeyler yapmaya çalışan ve bu kentin ilerlemesini sağlayan bu insanlar artık benim için bir gönüllü değil başımızın üstünde taşıyacağımız insanlardır" ifadelerini kullandı.

