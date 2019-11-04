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Yılmaz: “Kent Konseyimizle işbirliği içinde çalışacağız”

İHA

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent konseylerinin, kentin dinamikleri ile belediyeler arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek, "Kent Konseyimiz ile kalkınma odaklı alanlarda ilçemizin gelişmesi için iş birliği içinde çalışacağız" dedi.

Yılmaz: “Kent Konseyimizle işbirliği içinde çalışacağız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent konseylerinin, kentin dinamikleri ile belediyeler arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek, “Kent Konseyimiz ile kalkınma odaklı alanlarda ilçemizin gelişmesi için iş birliği içinde çalışacağız” dedi.
Toroslar Kent Konseyi, etkinlik ve çalışma faaliyetlerini tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gözne yolu üzerinde bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Toroslar Kent Konseyi Başkan Ümit Erşan, Toroslar Belediyesi ile ‘ortak’ anlayışıyla çalışacaklarını söyledi. Göreve geldiği ilk günden itibaren ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettiklerini anlatan Erşan, “Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ederek katılım sağladık. Önümüzdeki süreçte belirlediğimiz 10 pilot okulda farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay ile ortak çalışmalar yürüteceğiz. Geçtiğimiz haftalarda yine eğitim kurumlarında madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konuları üzerinde eğitim çalışmaları düzenledik. Bu çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. 7 Kasım’da da lösemili çocuklarımız için bir etkinliğimiz olacak. Topluma yarar sağlayacak konularda yapacağımız çalışmalardan bir diğeri ise çevre bilincini arttırmak odaklı olacak. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve toplantımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Toroslar Kent Konseyi ile ortak çalışmalar yürütüyoruz”
Kentin kalkınma konularına ağırlık verdiklerinin ve katılımcı demokrasi anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Yılmaz ise kent konseylerinin, kentin dinamikleri ile belediyeler arasında bir köprü görevi gördüğünü vurguladı. “Kent Konseyimiz ile eğitim, tarım, turizm ve ekonomi gibi kalkınma odaklı alanlarda ilçemizin gelişmesi için iş birliği ile çalışacağız” diyen Yılmaz, şunları söyledi:
“Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkelerini hayata geçirmek amacıyla görev yapan kent konseyleri oldukça önemli yapılardır. Toroslar’da da ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan Kent Konseyimiz, bu anlamda önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Toroslar Kent Konseyini, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın esas olduğu demokratik bir yapı olarak görüyoruz. İnşallah bu yapıyla güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Toroslar’da yaşayan her insanımızı önemsiyoruz. Ancak elbette ki, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için ayrıca önemli. Çünkü gençlik gelecektir, yarındır. Ve biz yarınlarımızın sağlam temeller üzerine kurulması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız.”
Çocukları ve gençleri çok önemsediklerini kaydeden Yılmaz, ünlü bir düşünürün "Gençlik, hayattaki bir zaman birimi değildir. O, bir düşünme tarzıdır” sözüne atıfta bulunarak, “İşte biz, bu düşünme tarzına katkıda bulunmak, farkındalık oluşturmak istiyoruz. O nedenle önümüzdeki günlerde gençlerimizi bilinçlendirmek ve madde bağımlılığı ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Kent Konseyimizle birlikte bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MERSİN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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