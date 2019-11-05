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Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı 2015 yılında bulduğu açık sebebiyle Apple'dan ceza yiyen ...

İHA

Mersin'de, 2015 yılında Apple'da bulduğu açık sebebiyle ceza alan Çayan Temel, bu kez tesadüfen bulduğu açıkla teşekkür maili ve 500 TL sanal bakiye kazandı.
20 yaşındaki genç yetenek Çayan Temel, 'ben açık bulacağım' diyerek bir keşifte bulunmadığını, amacının kullanıcıların zarar görmesin önüne geçmek olduğunu söyledi.
Daha öncede hatalar bulduğunu ancak bu kez bulduğu sistemsel hatayı tesadüfen keşfettiğini belirten Çayan Temel, "Arkadaşımla bir iş görüşmesi yapıyordum. O esnada çağrı açıktı, telefonumun ana ekranından geziniyordum, notları aramak için. Uygulamalar klasöründen bir tanesine girdim. Telefonum yavaşça donmaya başladı. Sonra o uygulamalardan bir tanesini taşımayı denedim. Uygulamayı taşırken önüme bir hata ekranı çıktı. 'Mail parolanızı güncelleyin ya da vazgeçin' şeklinde. Tam da o esnada telefonum kitlendi. Apple logosu çıktı, simsiyah bir ekran, hiçbir tuş ya da dokunmatiğim çalışmıyordu. Çağrı halen aktif bir şekilde devam ediyordu. Halen görüşme sağlayabiliyordum. Sonrasında telefonumu kapatıp açtığımda düzeldi" dedi.
Bu olayın dikkatini çektiğini ve yeniden denediğini ifade eden Temel, "Bunu birkaç kez ve başka telefonlarda da denedik, bunun bir hata olduğunu gördük. Apple'ı aradım ve bildirdim. Tüm yönergeleri anlattım. Hangi adımları izleyip ne şekilde devam ettiğimi anlattım. 23 gün kadar görüşmeler sağladık. Onlar beni aradı, ben onları aradım. Sonunda bana bir teşekkür maili gönderdiler. iTunes hesabıma 500 TL bakiye yüklediler" diye konuştu.

Bulduğu açık sebebiyle ceza yemişti
2015 yılında bulduğu ve bu sebeple ceza yediği açıkla ilgili bilgi de veren Temel, "2015 yılında Apple'da bir hata bulmuştum. Ancak bu daha farklı bir açıktı. Limitsiz kredi transferi, uygulamaları satın almadan ücretli olan her şeyi ücretsiz gibi alabiliyor, farklı hesaplara transfer de gerçekleştirebiliyordum. Bunu da aynı şekilde Apple'a bildirdim. Ancak Apple'dan çok olumlu bir dönüş alamamıştım. Üstelik ceza yemiştim" dedi.

"Ben açık bulacağım kafasıyla keşfetmiyorum"
Temel, "Normalde açıkları ben bilinçli bir şekilde ya da 'ben açık bulacağım' kafasıyla ilerleyerek bulmuyorum, keşfetmiyorum. Açıklar denk geldikçe, aklıma takıldığında farklı metotlar deneyerek olur ve çalışırsa gerçekleştirebiliyorum. Eğer kötü bir niyetim olsaydı bunları açığını bulduğum firmalara söylemezdim. Tüm çevreye yayardım. Ya da kendi kişisel amaçlarım için kullanırdım" diye konuştu.
Temel amacını ise "Kullanıcıların zarar görmemesi amacıyla bu hataları firmalarla paylaşıp kapattırmaya çalışıyorum" şeklinde özetledi.

"Bizzat şahit oldum"
Çayan'ın telefon konuşması esnasında açığı nasıl bulduğuna tanık olduğunu anlatan Furkan Altın ise, "Çayan açığı bulduğunda arkadaşımızla konuşuyordu. Açığı bulduğuna bizzat şahit oldum. Telefon kitlenmişti. Telefonu kapatıp açtığımızda tekrar denedik ve tekrardan aynı hatayla karşılaştık. Başka bir Apple cihazında deneme yaptık, tekrar aynı hatayı aldığımızda Çayan bunu Apple'a bildirme kararı aldı" dedi.

İşte gelen mail
"Merhaba Çayan bey süpersiniz" başlığı içeren mailde kısaca, "Bildirdiğiniz hata için, tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürümüzü iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (İOS 13.2) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de ufak sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 500 TL bakiye yükledik, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle" ifadeleri yer alıyor.
Çayan Temel, 2 yıl önce de kişisel verilerle ilgili açık tespit ettiği Youtube'dan da teşekkür maili almıştı.

MERSİN

05 Kasım 2019 Salı

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