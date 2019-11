Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kırsal kalkınmaya destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, milyonlarca liralık yeni projeleriyle kent tarımına can suyu vereceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından uzman yönetici ve teknik personeller tarafından hayata geçirilecek tarımsal destek projeleri ile Mersin tarımının daha da gelişmesi sağlanarak, üreten ve kazanan bir Mersin oluşturulması için tarımsal üretime can suyu olunması amaçlanıyor.

Çocuklar süt içecek

İlk olarak ilköğretim okullarında 'Süt senin gurur Mersin’in' projesiyle kent merkezinde 30 okulda tam 1 milyon 160 bin kutu sütü öğrencilerle buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, çocuklara süt alışkanlığı kazandırmayı amaçlarken, bir taraftan da süt üretici birlik ve kooperatiflerinden alacağı sütler ile tarımsal üretime destek olacak. Proje, 7 Kasım’da başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Menkobirlik ortaklığında yürütülen proje sayesinde daha sağlıklı nesiller yetişmesine de imkan sağlanacak.

Geliri olmayan kadınlara koç ve koyun desteği

Özellikle kadın ve genç nüfusa yönelik faaliyetleri ile kısa sürede fark oluşturmayı başaran Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl içinde kırsalda yaşayan ve geliri olmayan 925 kadın üreticiye 1 koç ve 4 koyun desteği sağlayacak. 2020 yılında 50 kadın ile projeyi hayata geçirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, 8 milyon 750 bin 400 liralık bütçe ile 2024 yılına kadar toplamda 925 kadına sosyal güvence kazandırarak, yöredeki hayvancılığın da gelişmesine destek sağlayacak. 'Kırsalda yaşayan ve geliri olmayan kadın üreticiye koç ve koyun desteği projesi' ile bölgede et üretimi de dengeli hale gelecek.

Yavrular için barınak

Yeni ve yerli üretime verdiği desteklerin yanında mevcut üretimi de destekleme kapsamına alan Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler için yüzde 25 hibeli buzağı, oğlak ve kuzu barınağı desteği sağlayacak. Proje kapsamında 150 üreticiye 1 milyon 500 bin liralık bütçe ayıran Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarımının geleceği için hazırladığı projeyi, 2022 yılında hayata geçirecek.

Büyükşehir’in arıları ile 'bal' gibi proje

Mersin’in yayla ve kırlarında gerçekleştirilen bal üretimini de destekleme projelerine dahil eden Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, arı üreticilerine yüzde 50 hibeli damızlık ana arı desteği verecek. 5 yılda 2 bin 900 üreticiye 202’şer adet döllenmiş damızlık ana arı desteği sağlayacak projeyi hayata geçirmek için gün sayan Büyükşehir Belediyesi, toplamda 1 milyon 950 bin liralık bütçe ile Mersin arıcılığına çağ atlatacak.

Bin 550 üreticiye makine desteği

'Kooperatiflere alet, ekipman ve makine desteği' projesi ile kooperatiflere daha hızlı ve etkin üretim yapmaları için ihtiyaç duyulan ceviz soyma, antepfıstığı kavlatma ve dal, dane ayırma makinası gibi ekipman ve makine desteği vermeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticinin sırtından tam 7 milyon 750 bin lirayı bulan gider yükünü alacak. Dev bir bütçe ayrılan projeden toplamda bin 550 üretici faydalanacak.

Organik tarım için kooperatif kurulacak

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla organik tarım üreticilerinin bilinçlendirilmesi ile organik ürünlerin yetiştirilmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kooperatif kurulmasını sağlayacak. Üretilen ürünlerin markalaşma ve ticaret faaliyetleri aşamasında da rol üstlenen Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ürünlerin katma değer kazanması amacıyla tam 225 bin liralık kaynak sağlanacak.

Seralar kurulacak, çiçekler açacak

Kadınların tarımsal üretimde daha etkin rol üstlenmesi için sera kurulumu projesi hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, seçilen 192 üreticiye 250 metrekarelik sera kuracak. Kadın üreticilere kesme çiçek yetiştiriciliği için destek vererek üreticilerin gelirlerine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedef alan Büyükşehir Belediyesi, bu proje için 2 milyon 400 bin lira bütçe ayıracak.

Fide ve fidan dağıtımı hız kesmeyecek

Tarımsal üreticilere ekonomik gelir kazandırmak ve Mersin’i daha yeşil bir kent haline getirmek için fide ve fidan dağıtımına hız kesmeden devam etmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, 65 bin üreticiye zeytin, incir, antepfıstığı, hünnap, kestane, Trabzon hurması, keçiboynuzu fidanı, lavanta, kantaron fidesi ve nergis soğanı dağıtacak. 5 bin üretici ile 2020 yılında dağıtımlara başlamayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, 5 yılın sonunda 65 bin üreticiye 14 milyon 630 bin liralık fide ve fidan dağıtmış olacak.

Yerel ürünlere sahip çıkılacak

'Yerel ürünlere sahip çıkma projesi' kapsamında tespiti yapılan 150 üreticinin yerel tohum mirasına sahip çıkılacak. Tarımda sürdürülebilirlik için uzun vadede doğal kaynakların korunması, çevreye ve diğer canlı türlerine zarar vermeyen tarımsal teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal yapı oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yerel ürünlerin geleceği için 550 bin liralık bütçeyi, yerel ürünlere sahip çıkma projesine ayırdı.

Mantar üreticilerine müjde

İstiridye mantarı üreticilerine yüzde 50 hibeli kompost hammadde alımı ve yapımı desteği verecek bir proje hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, kurulan kompost üretim tesisinde yüksek verimli ve kaliteli kompost yaparak, üreticilerin kar oranını ve verimini arttıracak. Bin 620 üreticiyi kapsayacak proje için 4 milyon 50 bin lira bütçe ayıran Büyükşehir Belediyesi, üretim tekniğinin basit ve maliyetin düşük olmasından dolayı istiridye mantarı üreticiliğine yönelen üreticinin ucuz ve kaliteli kompost ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile yılda bin 500 ton kapasiteli tarımsal atıklarla istiridye mantarı kompost üretim tesisi kurulacak.

Badem üreticisi unutulmadı

Ülke genelinde üretimi yapılan badem sektöründe kalite ve verim ile söz sahibi olan Mersin’de badem üretici kooperatiflerine dağıtılacak 50 badem soyma ve kırma makinesi desteği ile üreticinin ekonomi ve zaman kaybı önlenecek. Üreticilerle daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışan kooperatiflere dağıtılacak makineler sayesinde önemli bir ihtiyaç daha ortadan kaldırılacak. Bu proje için 1 milyon 200 bin lira bütçe ayrılacak.

Tarım zararlılarına geçit yok

Biber ve domates üreticilerine en büyük zararı veren bitkisel zararlılara karşı da tarımda biyoteknik mücadele projesini hayata geçirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 2 milyon 30 bin lira değerinde 203 bin adet feramon tuzak dağıtımı yapacak. Tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bölgelerde seyyar atık depoları dağıtarak zirai ilaç ambalaj ve atıkları toplamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çevre kirliliğinde önemli rol üstlenerek toprağa ve suya karışan, bitkisel ürünlere bulaşan atıkları bertaraf edecek. Kent genelinde 100 adet kurulacak bertaraf depoları ise sadece 350 bin liraya temin edilecek.

