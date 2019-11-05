Elektrik direklerindeki görüntü kirliliği sona eriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, elektrik direklerindeki reklamları kaldırmaya başladı. Hukuki mücadelesini kazanan Büyükşehir Belediyesi, kentteki görüntü kirliğini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 7 dairesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan başlatıldı. Merkez ilçedeki tüm ana cadde ve bulvarlarda yürütülecek olan çalışmalar, yaklaşık 10 günde tamamlanacak. İlçelerde ise çalışmaları İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Dairesi yürütecek. Merkezde bin 100, ilçelerde 897 olmak üzere toplam bin 997 elektrik direğinde bulunan ilan ve reklamlar kaldırılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki görüntü kirliliğine ve yönetmeliğe aykırı duruma son vermek amacıyla elektrik direklerindeki ilan ve reklamları toplatmaya başlamıştı. Ardından ilgili firma tarafından yürütmenin durdurulması için dava açılmış ve söz konusu davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi tarafından “red” kararı verilmişti. Bu karar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte görüntü kirliliğine bir an önce son vermek için çalışmalara başladı. Mahkeme kararının ardından harekete geçen Mali Hizmetler, İtfaiye, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Makina İkmal Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri tarafından ilanlar toplanıyor, görüntü kirliliği sona eriyor. Mersin’de ilan ve reklamlardan kaynaklanan görüntü kirliliğine ve kanuna aykırı işlemlere müsaade etmeyeceğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aydınlatma direklerine asılan reklamlarla ilgili mahkemeden karar çıktığını ve kararın lehlerine sonuçlandığını vurguladı. Seçer, "Aydınlatma direklerindeki reklamlara kadar kent tertemiz olacak. Kentte artık kimse, aydınlatma direklerinde bir tane reklam panosu göremeyecek" dedi.

MERSİN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:41

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