Mersin'de 'Yönetici Akademisi' eğitimleri başladı Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Mersin eğitim alanında ilklere imza atan bir il”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin’in eğitim alanında ilklere imza atan bir il olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mersin’e ikinci atama ile atanan okul yöneticilerine yönelik düzenlenen 'Mersin Yönetici Akademisi' eğitimleri Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı törenle başladı. Mersin, Tarsus, Toros ve Çağ Üniversiteleri işbirliğinde düzenlenen eğitimlerin Mehmet Celaleddin Ökten Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın yanı sıra, yeni atanan 76 okul müdürü ile 274 müdür yardımcısı ve şube müdürleri katıldı.

Programda yaptığı konuşmasına Mersin’in eğitim alanında ilklere imza atan bir il olduğunu belirterek başlayan Vali Su, yöneticiliğin tarihten günümüze kadar hep önemli olduğunu, iyi bir idarecinin okulunu, öğretmenlerini, öğrenci ve velilerini çok iyi tanıması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının devamında öğretmenliğin itibarı yüksek bir meslek olduğunu ifade eden Vali Su, düzenlenen eğitimlerin başarılı geçmesini temenni ederek, idarecilere yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'Yönetici Akademisi' eğitimleri kapsamında, bin 47 okul müdürüne, 24 akademisyen tarafından toplam 100'er saatlik eğitim verildiği, göreve yeni başlayan 76 okul müdürü ve 274 müdür yardımcısı için ise eğitimlerin hafta boyunca verilmeye devam edeceği bildirildi.

MERSİN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:49

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.