Mersin'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mersin'in Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 hırsızlık olayını aydınlatarak, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakalayarak, gözaltına aldı. Aranan şahıslara yönelik uygulama yapan ekipler, uyuşturucu uyarı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 8 yıl 10 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 58 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik de çalışma yapan ekipler, 7 hırsızlık olayını aydınlatırken, olaylara karışan 9 kişiyi yakaladı.

Şüpheli şahıslar üzerinde de uygulamalar yapan ekipler, 9 şahıs hakkında adli ve idari işlem yaparken, 50 gram esrar, 9 captagon hap, 2 tabanca ile tabancalara ait 12 fişek, 1 tüfek, 277 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

MERSİN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:41

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