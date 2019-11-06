Caddeye bırakılan valiz, paniğe neden oldu

MERSİN'de, cadde üzerine bırakılan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan valizden elbise çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine bırakılmış sahipsiz valizi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak, caddeyi trafiğe kapattıktan sonra bomba imha ekibine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Kısa süreli paniğe neden olan valizin içinden elbise çıktı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.



MERSİN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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