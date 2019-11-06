Elbir: "Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız"

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, her gün bir mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı sabit ve seyir halinde umuma açık yer uygulamada, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini temin etmek, önleyici polis tedbirlerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Tarsus ilçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal, yapılan uygulamaya katılıp, denetlemede bulundu. Şahin, Barbaros, Bağlar, Gazipaşa, Girne, Bahçe, Fahrettinpaşa, Fevziçakmak ve Tozkoparan Zahit mahallerindeki uygulamalarda vatandaşlarla bir araya gelen Elbir, vatandaşlar ile tanışıp, sorunlarını dinledi.

Oldukça sıcak ve samimi diyalogların ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Elbir, “Huzurlu ve güvenli bir toplum beklentisinin cevaplandırılması için polisin zamanla değişim sürecine giren suç ve suçlularla mücadelede başarılı olunabilmesi için vatandaşın mutlaka polise yardımcı olmalıdır. Bu memleketin, kentin huzuru, halkın huzuru bizlerinde huzurudur. Hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Her zaman devletimiz halkımızın yanındadır” dedi.

MERSİN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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