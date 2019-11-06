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Ayağı kesilen diyaliz hastasının yolu yapıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilerleyen şeker ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilerleyen şeker hastalığı nedeniyle bacakları kesilen ve haftada 3 kez diyalize giren Şemsettin Çiçekoğlu'nun asfalt isteğini yerine getirerek, yüzünü güldürdü. Evinin önünün asfaltlanması nedeniyle ekiplere teşekkür eden Çiçekoğlu, artık diyaliz aracının kapısına kadar gelecek olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.

Ayağı kesilen diyaliz hastasının yolu yapıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilerleyen şeker hastalığı nedeniyle bacakları kesilen ve haftada 3 kez diyalize giren Şemsettin Çiçekoğlu’nun asfalt isteğini yerine getirerek, yüzünü güldürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilerleyen şeker hastalığı nedeniyle bacakları kesilen ve haftada 3 kez diyalize giren Şemsettin Çiçekoğlu’nun asfalt isteğini yerine getirerek, yüzünü güldürdü. Evinin önünün asfaltlanması nedeniyle ekiplere teşekkür eden Çiçekoğlu, artık diyaliz aracının kapısına kadar gelecek olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı asfaltlama ekipleri, kent merkezindeki cadde ve bulvarların yanı sıra ova ve kırsalda bulunan mahallelerde de yol onarım ve ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Tarsus’a bağlı en büyük ova mahalleler arasında yer alan Yeşiltepe’de de asfalt yama ve ıslah çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir asfalt ekipleri, hizmet götürdükleri mahallelerde yaptıkları çalışmalarla özellikle mağdur ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını da kolaylaştırıyor. Bunlardan biri de 8 yıldır diyaliz hastası olan ve şeker hastalığının ilerlemesi nedeniyle vücudunda oluşan yaralardan dolayı önce parmakları, ardından iki bacağı tamamen kesilen 58 yaşındaki Şemsettin Çiçekoğlu. İki çocuk babası olan Şemsettin Çiçekoğlu, haftada 3 kez diyalize gitmek zorunda kalıyor. Çiçekoğlu, Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Yolu üzerinde bulunan müstakil evinin girişi ise toprak ve oldukça kötü durumda olduğu için kendisini diyaliz için Tarsus merkeze getirecek aracın evin önüne yanaşamamasından dolayı ailesiyle birlikte büyük sıkıntı yaşıyordu. Şemsettin Çiçekoğlu, durumu mahalle muhtarı İmadettin Söyleme aracılığıyla Büyükşehir ekiplerine bildirdi. Mahalle genelinde asfalt yama ve ıslah çalışması yapan ekipler, Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç’ın talimatlarıyla, Çiçekoğlu’nun evinin önünde yer alan ve kışın çamurdan geçilmeyen toprak alanda düzeltme ve ardından asfaltlama çalışması yaptı. Tekerlekli sandalyeyle çalışmaları izleyen Şemsettin Çiçekoğlu, bundan böyle diyaliz aracının evin giriş kapısına kadar gelecek olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.
Çiçekoğlu’nun eşi Gülizar Çiçekoğlu, “Eşim Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 kez diyalize gitmek zorunda. Evimizin önü uygun olmadığından dolayı diyaliz aracı sokakta beklemek zorunda kalıyordu. Şimdi evimizin girişine kadar asfalt yapıldı. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e ve diğer yetkililere çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Zor günler geçirdiğini belirten Şemsettin Çiçekoğlu da duyarlılıklarından dolayı Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

MERSİN

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:42
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