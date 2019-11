Toroslar'da 200 kadın istihdamı için proje hazırlanıyor

Toroslar Belediyesince, 200 kadının istihdam edileceği yeni bir proje hazırlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Sosyal Destek Programı (SODES) Güdümlü Proje Desteği kapsamında hazırladıkları 'Kadın, çocuk ve gençler ile dezavantajlı grupları mesleki eğitim, kariyer ve istihdama kazandırma projesi' ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, projeyle ilgili Çukurova Kalkınma Ajansı’na başvuru yaptıklarını aktardı. Toroslar Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile hazırlanan proje kapsamında 200 kadının meslek edinerek iş sahibi olmasını amaçladıklarını belirten Yılmaz, “Toroslarımızda yaşayan her insanımızı önemsiyoruz. Özellikle de dezavantajlı grupların istihdama kazandırılmasını çok değerli buluyoruz. Temel hedefimiz kadınların çalışma yaşamına katılmaları, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri ve istihdamlarına yönelik engellerin ortadan kaldırılmasıdır” dedi.

Başarılı sporcular ödüllendirilecek

Belediye meclisinde ayrıca Başkan Yılmaz’ın sporun ve sporcunun teşvik edilmesi ile ilgili önerisi de ilgi gördü. Yılmaz, spora verdikleri her desteğin başarı olarak dönmesinden gurur duyduklarını vurguladı. İtalya’da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası’nda, Toroslar Belediyesi Bocce Takımı oyuncusu Milli Sporcu Mehmet Can Yakın’ın dünya 3.’sü olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Toroslar sporda da öne çıksın, Toroslar’da spor yapmayan kimse kalmasın istiyoruz. Amatör ve profesyonel spor branşlarına destek vermeye devam edeceğiz. Tabi burada önemli olan bir şey daha var. Başarının da ödüllendirilmesi. Biz ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden sporcuları ödüllendirmek, teşvik etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi, hafta sonu belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce (Volo) Kupası’nda Türkiye Bocce Volo Kadınlar Milli Takımı şampiyon olarak göğsümüzü kabarttılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başarılı sporcuların ödüllendirilmesiyle ilgili hazırladıkları teklifi meclise sunan Başkan Yılmaz’ın önerisi, meclis üyelerince de oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, şampiyon olan Türkiye Bocce Volo Kadınlar Milli Takımı sporcuları, halen devam etmekte olan Bocce Şampiyonası sonunda derece elde edecek milli sporcular ve Türkiye’ye 3.’lük getiren Milli Sporcu Mehmet Can Yakın, derecelerine göre cumhuriyet altını ile ödüllendirilecekler.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporların da görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, bir sonraki toplantı günü 3 Aralık 2019 Salı saat 14.00 olarak belirlendi.

