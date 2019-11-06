Erdemli Belediyesi’nin okullara desteği sürüyor

Erdemli Belediyesince, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu bahçesine kamelya yerleştirilerek çevre düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde okullara verilen destek hizmeti çalışma alanı genişletiliyor. Talepler doğrultusunda hizmet alanına girmese de okullara, camilere ve kurumlara çevre düzenlemesinden boya ve onarıma kadar birçok noktada destek hizmeti sağlayan Erdemli Belediyesi, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu bahçesinde, kamelya yerleştirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılabilecek en önemli yatırım olduğunun altını çizerken, öğrencilerin, düzgün koşullar altında eğitimlerine devam edebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

MERSİN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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