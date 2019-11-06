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Mersin’de Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası başladı Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu ...

İHA

– Bu yıl ilk kez Mersin'de düzenlenen Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası başladı. 21 ülkeden yaklaşık 120 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 9 Kasım'da sona erecek.

Mersin’de Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası başladı Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen: "Kürsüde yer almayı hedefliyoruz"

– Bu yıl ilk kez Mersin’de düzenlenen Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası başladı. 21 ülkeden yaklaşık 120 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 9 Kasım’da sona erecek.
Mersin, Türkiye Kadınlar Milli Takımı'nın şampiyon olduğu Dünya Kadınlar Bocce Kupası’nın ardından Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'na da ev sahipliği yapıyor. Toroslar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Toroslar Bocce Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyona, çekişmeli müsabakalarla başladı. Dört gün sürecek şampiyonada, Türk Milli Takımı, tüm kıtalardan en iyi 16 takım ile zorlu bir mücadele gerçekleştirerek ve madalya almaya çalışacak.

"21 ülkeden 120’ye yakın sporcu katılıyor"
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, şampiyonayla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Altı ayrı kategoride organizasyon düzenlendiğini belirten Türkmen, "Şampiyonaya 21 ülkeden 120’ye yakın sporcu katılıyor. Her bir kategoride ayrı ayrı yarışmalar düzenleniyor ve her birinin ayrı ayrı dünya şampiyonası sıralaması olacak. Milli takımımız tam takım olarak katılıyor, yani her 6 kadroda da milli takım oyuncularımız madalya mücadelesi verecekler" dedi.

"Kürsüde yer almayı hedefliyoruz"
Sabah seansı itibariyle yapılan faaliyetlerin her ikisinde de milli takım sporcularının rakiplerine üstünlük sağladıklarını vurgulayan Türkmen, “Cumartesi günü finaller oynanacak. Finallerden sonra da inşallah kürsüde Türk Milli Takım sporcularını görmeyi ümit ediyoruz. Geçen hafta sonu yapılan Dünya Kadınlar Kupası’nda kızlarımız tarihi bir başarıya imza attılar ve ilk kez Dünya Kupası'nı kazandık. Erkeklerde de en azından kürsüde yer almayı hedefliyoruz. Altı kategoriden en azından birkaçında kürsüde olursak, içerisinde bir de altın madalya olursa bizim için süper bir başarı olacaktır" diye konuştu.

"Rakiplerin hepsi güçlü, kıta elemelerini geçmiş oyuncular"
Şampiyonanın Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildiğine dikkat çeken Mutlu Türkmen, şampiyonanın önemini ise şöyle anlattı:
"Kıtasal elemelerin akabinde kotalı olarak organize edilen ilk dünya şampiyonası. Daha önceki dünya şampiyonaları, büyükler kategorilerinde açıktı, isteyen her ülke katılabiliyordu. Bazı şampiyonalarda 5060 civarı ülke olabiliyordu. Ama burada her kıtadan seçilen en iyi takımların yarıştığı, toplamda her kategoride 16 en iyi sporcunun veya takımın yarıştığı bir organizasyon yapıyoruz. Dolayısıyla hiç zayıf rakip yok. Rakiplerin hepsi güçlü, kıta elemelerini geçmiş oyuncular. Bu da oyunun genel kalitesine yansıyor. Daha önceki şampiyonalarda çeyrek finalde, finalde gördüğümüz zorlu müsabakaları şimdi burada grup maçlarında görüyoruz. Kotalı bir organizasyonu da ilk kez ülkemizde ve Mersin’de gerçekleştirmiş oluyoruz."

"Sporumuzun tabanında tam bir patlama yaşandı"
Boccenin, Türkiye’de çok hızlı gelişen spor dallarından biri olduğunu dile getiren Türkmen, bunun arkasında da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2013 yılında bocceyi okul sporları havuzuna katmasının çok büyük önemi olduğunu vurguladı. Şu anda 81 ilde okul sporları programı içerisinde bocce sporunun fiili olarak yapıldığını ve en yaygın branşlardan biri haline dönüştüğünü söyleyen Mutlu Türkmen, "Böylece sporumuzun tabanında tam bir patlama yaşandı. Son 35 sene içinde milli takımlarımızın da çıtası ciddi biçimde yükseldi ve sık sık Avrupa ve dünya şampiyonalarında bu branşta kürsüye çıkabiliyoruz. Geçen hafta sonu iki genç kızımız müthiş bir performans sergilediler ve dünya kupasını ilk biz kazandık. Erkeklerden de boş dönmeyeceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mersin’in de boccede en başarı illerden biri olduğunun altını çizen Türkmen, “Mersin’in bu başarısındaki çekici güç, Toroslar Bocce Tesisi. Mersin’de pek çok yerde bocce oynanıyor. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü hem Türkiye 1. Ligi'nde hem de Türkiye Petank Ligi'nde ilk kez bu sene şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Bu takımın en önemli oyuncularından biri olan Mehmet Can Yakın, şu anda da milli takımda sahada mücadele ediyor ve en önemli madalya umutlarımızdan biri" dedi.
Türkmen, tüm Mersinlileri şampiyonada millileri desteklemeye davet etti.

MERSİN

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:03
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  • İKİNDİ 15:22
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  • YATSI 19:04
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